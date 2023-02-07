Увольнение Крыма зависит от того, предоставят ли партнеры достаточно дальнобойного высокоточного оружия. Об этом Бен Ходжес заявил в эфире ютуб-канала Тараса Березовца.

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Что нужно для деоккупации Крыма и как это повлияет на ход войны

Бен Ходжес отметил, что сейчас Украине необходима способность атаковать цели на большом расстоянии. Генерал подчеркнул, что вопрос о том, каким средством атаковать – это уже другой и менее важный вопрос. Если ВСУ смогут уничтожать штабы и транспортные цепи врага, то удастся подорвать или сделать невозможным эффективность многочисленной российской пехоты и артиллерии.

Генерал убежден, что цели важнее конкретных платформ. То есть сейчас дискуссии о том, предоставлять ли Украине самолеты F-16, по его мнению, идут в неправильном ключе. Например, сначала должна быть поставлена цель – какие платы и цели у Украины. И уже тогда искать средства для их воплощения, ведь нынешние дискуссии, по мнению Ходжеса, только отнимают необходимое время.

Бен Ходжес уверен – если Украина получит нужные средства и сможет с дальнего расстояния наносить точные удары по целям, то уже к концу лета полуостров будет деоккупирован.

Донбасс будет вашим, но я убежден, что освободить Крым можно этим летом, если у вас будут средства наносить дальние удары. После этого все рухнет. Крым – это ключ,

– подчеркнул Ходжес.

Как должно состояться освобождение Крыма

Генерал подчеркнул, что Украине хорошо известны места расположения баз и все логистические пути, поэтому россиянам фактически негде будет скрываться. По словам Ходжеса, нужно бить по мостам, в частности по Крымскому, бить по целям в Джанкое, Севастополе и Саках. Но для этого партнеры должны предоставить оружие.

Относительно гражданских, которых в Крыму немало, Ходжес подчеркнул, что после первых ударов по военным целям высокоточным оружием многие россияне будут убегать из Крыма, потому что полуостров станет для них ловушкой. Однако использование точного оружия минимизирует потери среди гражданских и совершенно противоположные методы тем, которые использует Россия, уничтожают целые города и деревни и убивая гражданских.