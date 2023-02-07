По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, среди личного состава подразделений, которые агрессор концентрирует на территории Крыма, распространяются слухи о том, что с полуострова придется срочно убегать для сохранения своей жизни. Повлиять на моральный дух захватчиков не могут даже замполиты, постоянно рассказывающие о том, как "СВО идет по плану".

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Впрочем, даже очень ярые патриоты России понимают, что в планах командования совсем не было мобилизации и подготовки к вероятным боевым действиям в Крыму и отражению воздушных атак в Москве.

Каждый видел грузовики с останками погибших

Несмотря на то, что практически каждый российский солдат в случае получения соответствующей команды, опасаясь расстрела, пойдет в бой против Сил обороны Украины, моральный дух захватчиков находится в достаточно подавленном состоянии.

Многие отряды мобилизованных и контрактников, которые находятся на территории временно оккупированного Крыма, не горят желанием погибнуть за идеи Путина. Особенно с учетом четкого осознания неотвратимого поражения России.

Хотя командование захватчиков и пытается скрыть свои потери, каждый из "Ванек" хоть краешком глаза видел тентованные грузовики, в которых ликвидированных россиян вывозят с юга Украины в Крым.

Так или иначе, все путинские опричники наблюдали огромные колонны с разбитой техникой, которіе тянут на восстановление с поля боя.

К тому же, веры в успех России в этой войне россиянам совсем не добавляют их стратегические поражения на Киевщине, Харьковщине и Херсонщине. Особенно с учетом того, что в ближайшее время Силы обороны Украины получат более мощное оружие, чем сейчас. А это непременно приведет к усилению длинной руки ВСУ и тяжелым ударам по логистическим тылам и командным пунктам даже на части Крыма со всеми вытекающими последствиями.

Помимо этого, существенно деморализует захватчиков тот факт, что командование многих подразделений в прямом смысле "сидит на чемоданах" и готово в любой момент либо переместиться на южную часть полуострова, либо вообще куда-то в район Новороссийска. Больше всего деморализованы местные военнослужащие, предавшие Украину и вступившие в ряды ВС России. Ведь война вот-вот придет в их дома, а после деоккупации Крыма им придется отвечать за коллаборацию с врагом. При этом помешать этому они никак не способны.

Беспокоит всех тот факт, что мост через Керченский пролив находится в неудовлетворительном состоянии после его поражения, а при наступлении ВСУ обязательно его уничтожат, превратив Крым в остров с плохим обеспечением и почти без возможности бегства. Все надеются лишь на то, что им удастся покинуть АРК еще до того, как пролеты моста окажутся на дне моря.

Проукраинское сопротивление повсюду

Кроме того, уже многие месяцы готовые к эвакуации крымские ФСБшники и полицейские сбиваются с ног в поисках проукраински настроенных граждан, значительно усиливших свое противодействие захватчикам. Несмотря на тщательно выстроенную карательную систему, вражеские спецслужбы, "ватные" жители Крыма и переехавшие на полуостров со своих болот россияне чувствуют, что львиная доля местных относится к ним с откровенной враждебностью.

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Оккупанты понимают, что любые их передвижения мгновенно отслеживаются украинскими защитниками во многом благодаря антироссийски настроенным крымчанам, поэтому расслабиться и чувствовать себя в безопасности они не могут нигде. Тем более, что в последнее время значительно активизировались движения сопротивления и партизаны.

Поэтому из-за всех этих факторов, а также из-за того, что ранее "руководство" Крыма уже убегало в Россию, веры в то, что Кремлю удастся удержать контроль над полуостровом, нет вообще. Поэтому и большинство разговоров между российскими военными касается только того, удастся ли им выжить и когда Москва продемонстрирует очередной "жест доброй воли". Надеются же оккупанты лишь на то, что Путин как-то согласится мирным способом вернуть Украине Крым, а они смогут вовремя убраться оттуда.