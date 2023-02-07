Звільнення Криму залежить від того, чи нададуть партнери достатньо далекобійної високоточної зброї. Про це Бен Ходжес заявив в етері ютуб-каналу Тараса Березовця.

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Що потрібно для деокупації Криму та як це вплине на хід війни

Бен Ходжес відзначив, що зараз Україні необхідна здатність атакувати цілі на великій відстані. Генерал підкреслив, що питання про те, яким засобом атакувати – це вже інше і менш важливе питання. Якщо ЗСУ зможуть знищувати штаби та транспорті ланцюги ворога, то вдасться підірвати або унеможливити ефективність багаточисельної російської піхоти та артилерії.

Генерал переконаний, що цілі важливіші за конкретні платформи. Тобто зараз дискусії щодо того, чи надавати Україні літаки F-16, на його думку, ідуть в неправильному ключі. Наприклад, спершу має бути поставлена мета – які плати та цілі має Україна. І вже тоді шукати засоби для їх втілення, адже теперішні дискусії, на думку Ходжеса, тільки забирають необхідний час.

Бен Ходжес певен – якщо Україна отримає потрібні засоби і зможе з далекої відстані завдавати точних ударів по цілях, то вже до кінця літа півострів буде деокупований.

Донбас буде вашим, але я переконаний, що звільнити Крим можна цього літа, якщо у вас будуть засоби завдавати дальніх ударів. Після цього все впаде. Крим – це ключ,

– наголосив Ходжес.

Як має відбутися звільнення Криму

Генерал підкреслив, що Україні добре відомі місця розташування баз та всі логістичні шляхи, тому росіянам фактично не буде де ховатися. За словами Ходжеса, потрібно бити по мостах, зокрема по Кримському, бити по цілях у Джанкої, Севастополі та Саках. Та для цього партнери мають надати зброю.

Щодо цивільних, яких у Криму є чимало, Ходжес підкреслив, що після перших ударах по військових цілях високоточною зброєю чимало росіян втікатимуть з Криму, бо півострів стане для них пасткою. Однак використання точної зброї мінімізує втрати серед цивільних і це зовсім протилежні методи тим, які використовує Росія, знищують цілі міста й села та вбиваючи цивільних.