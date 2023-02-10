Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст видання The Insider Тимур Олевський. Зокрема, Владімір Путін, виступаючи перед пропагандистськими ЗМІ, заявив, що нібито Росія не починала жодних бойових дій, а "хоче їх завершити".

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Хоча ще наприкінці січня очільник держави-терористки заявив, що метою війни в Україні є "захист Росії". Владімір Путін суперечить сам собі. Як зазначив Олевський, очільник Кремля завжди так робив.

"У Путіна є така технологія, і, ймовірно, його цьому вчили у школі КДБ. Там його навчали чомусь такому, що дозволило йому зробити висновок, що це працює. Він постійно змінює цілі (війни – 24 Канал) й щоразу озвучує нові речі", – сказав журналіст.

Чому диктатор озвучує нові цілі війни в Україні

Через те, що Путін постійно змінює мету війни в Україні, люди весь час відчувають себе дезорієнтованими.

Мозок здорової людини змушений шукати логіку у цих словах. Ми починаємо обговорювати, наскільки безглузді речі, про які він говорить. І поки ми про це говоримо, він придумає наступні 3 цілі та знову нам розповідає,

– зазначив Олевський.

Журналіст видання The Insider вважає, що загалом риторика Путіна орієнтована переважно на російське суспільство.

"Якщо росіяни починають сумніватися у попередніх цілях, то їм підкидають нову порцію. Тоді вони починають говорити: "А, так ми вже за інше воюємо. Тато сказав нову ціль", – зазначив Олевський.

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Справжні цілі війни Путіна проти України

Журналіст наголосив, що не потрібно вірити жодній із заяв російського диктатора. Адже насправді Путін воює задля власної мети, яку він не озвучить прямо. За словами Олевського, справжніми цілями диктатора у війні є:

Перемогти Україну. Довести щось Заходу. Зберегти свою владу і, ймовірно, передати її у спадок.

Журналіст зауважив, що, ймовірно, Путін та його оточення сподіваються на спадкоємність влади в Росії.

"Якби не війна, Путіну довелося б піти"

Причому аж ніяк не заради власних ідеалів, а щоб зберегти свої місця у владі.

Для цього Путіну потрібно протягнути якомога довше і залишитися у своєму кріслі. І у цьому сенсі ця війна саме за це. Тому що якби не було війни, то Путіну у найближчі 10 років довелося б піти у будь-якому разі,

– сказав Олевський.

Він додав, що, відійшовши від влади, російському диктатору довелося б забрати з собою всіх своїх наближених людей. А Путін цього дуже не хоче. Журналіст зауважив, що насправді очільником Кремля керують дуже низькі прагнення, які він намагається прикрити маячнею на кшталт "історичної місії Росії".

Путін постійно змінює цілі війни проти України: коротко