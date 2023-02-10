Про це в ефірі 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст видання The Insider Тимур Олевський. За його словами, зараз у Росії говорити правду про війну в Україні смертельно небезпечно.
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Росіяни створили собі такі умови
Олевський зазначив, що між українцями та росіянами завжди була суттєва різниця. Він пригадав, що коли в Україні у часи Майдану у село до людини приходили поплічники експрезидента Віктора Януковича, аби схопити її, то на його захист виходило усе населення.
Це велике досягнення України. У Росії якщо людині, яка ходила на мітинги, путінські прихвостні прийдуть вирізати двері, то всі інші закриються міцніше, а людина залишиться сам на сам з ними (поплічниками Путіна – 24 канал),
– пояснив журналіст.
Він зауважив, що не потрібно виправдовувати росіян, бо вони самі створили такі умови. Також опозиціонер говорить, що у Росії та України були різні стартові умови.
"Не потрібно себе виправдовувати. Ми не змогли створити інших умов. Треба сказати, що і стартові умови у нас були різні тому. Росія й економічно, і географічно, і з точки зору соціального складу населення зовсім не схожа на Україну. В Україні Путін ніколи не став би Путіним", – сказав Олевський.
Російський журналіст додав, що у Росії був дуже розвинений бандитизм, а згодом бандити "злились з силовиками та стали владою".
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Росіяни повинні підтримувати ЗСУ
Тимур Олевський переконаний, що зараз в Росії протестувати чи навіть просто публікувати у своїх соцмережах правду про війну в Україні смертельно небезпечно.
"За два пости про бомбардування драмтеатру у Маріуполі росіянина відправляють у в’язницю на 15 років. Не факт, що можна вийти звідти живим. Зараз такий режим, це смертельно небезпечно", – вважає він.
На думку опозиціонера, зараз росіяни повинні підтримувати українську армію та збирати кошти, до прикладу, на дрони чи літаки.
Не на допомогу постраждалим, бо з цим українці самі впораються. А саме на українську армію,
– наголосив Тимур Олевський.
Які настрої в росіян
- Опозиційний політолог Аббас Галлямов розповів, що поки російський диктатор Владімір Путін повністю захоплений війною з Україною, тиск на російське населення продовжує збільшуватись. Фактично росіянам забороняють навіть думати про негативні наслідки війни.
- Політолог зазначив, що настрої російського населення в нинішніх умовах виміряти неможливо, бо арештовувати вже почали навіть за приватні розмови проти війни.
- До того ж Владіміру Путіну особливо й непотрібна ця інформація, оскільки він не керується нею під час ухвалення своїх рішень. Виключенням із цього є негативні настрої щодо мобілізації, через що він поки що відкладає другу хвилю мобілізації.