Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист издания The Insider Тимур Олевский. В частности, Владимир Путин, выступая перед пропагандистскими СМИ, заявил, что якобы Россия не начинала никаких боевых действий, а "хочет их завершить".

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Хотя еще в конце января глава государства-террориста заявил, что целью войны в Украине является "защита России". Владимир Путин противоречит сам себе. Как отметил Олевский, глава Кремля всегда так поступал.

"У Путина есть такая технология, и, вероятно, его этому учили в школе КГБ. Там его учили чему-то, что позволило ему сделать вывод, что это работает. Он постоянно меняет цели (войны – 24 Канал) и каждый раз озвучивает новые вещи", – сказал журналист.

Почему диктатор озвучивает новые цели войны в Украине

Поскольку Путин постоянно меняет цель войны в Украине, люди все время чувствуют себя дезориентированными.

Мозг здорового человека вынужден искать логику в этих словах. Мы начинаем обсуждать, насколько бессмысленны вещи, о которых он говорит. И пока мы об этом говорим, он придумает следующие 3 цели и снова нам рассказывает,

– отметил Олевский.

Журналист издания The Insider считает, что риторика Путина ориентирована преимущественно на российское общество.

"Если россияне сомневаются в предыдущих целях, то им подбрасывают новую порцию. Тогда они начинают говорить: "А, да мы уже за другое воюем. Папа сказал новую цель", – отметил Олевский.

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Настоящие цели войны Путина против Украины

Журналист подчеркнул, что не нужно верить ни одному из заявлений российского диктатора. Ведь на самом деле Путин воюет ради своих целей, которые он не озвучит прямо. По словам Олевского, настоящими целями диктатора в войне являются:

Победить Украину. Доказать что-то Западу. Сохранить свою власть и, вероятно, передать ее по наследству.

Журналист отметил, что, вероятно, Путин и его окружение надеются на преемственность власти в России.

"Если бы не война, Путину пришлось бы уйти"

Причем совсем не ради своих идеалов, а чтобы сохранить свои места во власти.

Для этого Путину нужно протянуть подольше и остаться в своем кресле. И в этом смысле эта война как раз за это. Потому что если бы не было войны, то Путину в ближайшие 10 лет пришлось бы уйти в любом случае.

– сказал Олевский.

Он добавил, что, отойдя от власти, российскому диктатору пришлось бы забрать с собой всех своих приближенных людей. А Путин этого очень не хочет. Журналист отметил, что на самом деле главой Кремля руководят очень низкие стремления, которые он пытается прикрыть бредом типа "исторической миссии России".

Путин постоянно меняет цели войны против Украины: коротко