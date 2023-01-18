Итак, диктатор назвал новую цель войны. Оказывается, это попытка окончить войну на Донбассе. Об этом Путин заявил во время мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда, пишут росСМИ.

Внимание Очередной блеф или объявление глобальной войны: что кроется за обращением Путина

Все, что мы сегодня делаем, в том числе специальная военная операция, это попытка закончить войну на Донбассе. Вот смысл нашей спецоперации и защищать наших людей, проживающих на этих территориях,

– цитируют российские СМИ Путина.

Путин лжет, что война – это способ защитить Донбасс

Диктатор разошелся в объяснениях, что территория Донбасса – это якобы историческая территория России. И они, мол, мирились с этим, пока не произошел "государственный переворот", пока "не начали истреблять людей только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, языком и традициями".

Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас оказалось, нас сейчас просто водили за ночь, обманывали. Не в первый раз,

– возмутился Путин.

Далее диктатор разошелся привычными тезисами, что именно Украина "готовилась перевести конфликт в острую, горячую фазу", а вот бедному-несчастному Кремлю, "не осталось ничего, кроме того, что они делают сейчас".

Также диктатор неожиданно заявил, что в блокаде Ленинграда во время Второй мировой приняли участие представители "многих европейских стран".

Мол, по своей толерантности они не говорили этого раньше.

Путин готовит почву к новой волне мобилизации

Главное управление разведки предупредило о подготовке Путина к новой волне мобилизации. Диктатор ставит своей целью создать 2-миллионную армию оккупантов-убийц. Однако как обеспечить такое большое войско экипировкой и оружием, Путина мало волнует.

Аналитики ISW предполагали, что заявление о новой мобилизации Путин должен объявить уже сегодня. Именно во время мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда.