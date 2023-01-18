Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал последние заявления из Кремля, направленные не только в адрес Киева, но и Запада. Алексей Печий проанализировал, какую игру ведет кремлевский диктатор и чего он пытается добиться.

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Что задумал Путин

17 января в сети распространилась информация о том, что якобы Путин должен сделать важное для россиян заявление о продолжении войны. Такую информацию также распространяют гауляйтеры с оккупированных территорий.

Вместе с тем есть и косвенные доказательства того, что Путин задумал что-то нехорошее. В частности, ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров снова начал пугать мир чуть ли не ядерной войной, уверяя, что Россия не может проиграть эту войну А если проиграет, то точно нажмет на ядерную кнопку и тогда весь мир, включая россиян, исчезнет. Кадыров повторил цитату Путина о том, что зачем им мир без России.

Такие заявления, по логике Кадырова, должны восприниматься миром как стимул к скорейшим переговорам и капитуляции Украины. В МИД России также уже намекали, что готовы якобы к переговорам.

Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба четко указал, что все заявления российской стороны о якобы "готовности к переговорам" с Украиной являются чепухой. Украина, как и ее партнеры, на это не поведутся.

Россия повышает планку угроз

В Кремле упорно пытаются запугать мир глобальной войной, чтобы все-таки посадить Украину за стол переговоров для подписания позорного мирного договора

Поэтому Кремль сейчас максимально поднимает планку угроз. Президент Финляндии Саули Нииностё подчеркивал, что Путин идет ва-банк, чтобы сделать последний рывок в надежде победить.

В частности, на фоне информации, что Путин готовит какое-то сверхважное сообщение о войне, в российском минобороны заявили, что в России в ближайшие 3 года будет увеличена численность армии до 1,5 миллиона.

Глава минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что для увеличения численности армии будут созданы 2 новых военных округа – Московский и Ленинградский. Также он заявил, что якобы отдельные военные округа будут созданы и на оккупированных территориях Украины.

Соответствующее заявление, по логике Кремля, должно восприниматься так, будто россияне планируют окончательно закрепиться на этих территориях. Кроме того, россияне планируют сформировать армейский корпус в Карелии, три мотострелковой дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках.

Также там угрожают увеличить Северный флот и усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и ракетных войск стратегического назначения. И все эти планы в Москве укладываются в рамки трех лет.

Путин пытается вернуть доверие к минобороны

Россияне хотят увеличить количество полигонов и учебных центров на оккупированных территориях Украины, чтобы готовить военных прямо недалеко от линии фронта.

Пропагандисты активно раскручивают информацию о том, что якобы Шойгу лично лично проинспектировал российские войска на оккупированных территориях.

Такая показательная активность может свидетельствовать о другом. Кремль активно пытается вернуть доверие к минобороны на фоне конфликта между военными и боевиками ЧВК "Вагнера".

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский диктатор согласился с предложением минобороны по увеличению личного состава армии и это связано с "войной, которую страны коллективного Запада" ведут против России.

По словам Пескова, против России якобы ведется война, которая включает и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны и даже правовой войны.

То, что россияне ворвались в Украину, провалили свои первоначальные планы, а на них за все зверства наложены санкции – это в Кремле называют "войной коллективного Запада против России".

То есть, Кремль всячески создает информационные условия, чтобы показать, что они настроены на длительную войну с Западом. Мол, цена поддержки Украины может оказаться слишком дорогой для той же Европы. И, скорее всего, что-то в этом роде и будет заявлять 18 января Путин.

Кроме того, обращение Путина будет нацелено и на российское общество, в большинстве своем поддерживающее войну. Свою "речь" диктатор якобы приурочит ко дню начала прорыва немацкой блокады тогдашнего Ленинграда. Поэтому на россиян это будет иметь большое идеологическое влияние.

Кремль "сливает" Пригожина

Назначение командующим оккупантами в Украине Валерия Герасимова может быть как результатом подковерных событий в Кремле, так и показателем практического отсутствия успешных перспектив России в войне против Украины и попыткой эти перспективы улучшить.

С одной стороны, существует постоянное противостояние между кланом Шойгу – Герасимов и предводителем вагнеровцев Пригожиным. В Институте изучения войны (ISW) подчеркнули, что Кремль активно "сливает" Пригожина.

Этот тезис подтверждает то, что в Кремле публично отрицают заявления Пригожина о том, что якобы только наемники участвовали в штурмах Соледара на Донбассе. Пригожин активно пытается подорвать доверие к минобороны России.

Почему Путину нужна эскалация

По данным Euroskopia, жители стран ЕС разделились в своем видении завершения войны России против Украины.

В девяти опрошенных странах ЕС 48% выступают за скорейшее завершение конфликта, даже если Украине придется отдать часть своей территории России, тогда как 32% выступают против такой жертвы.

Парадокс в том, что, с другой стороны, существует больший консенсус по поставкам оружия в Украину, что поддерживает 56% опрошенных граждан девяти стран ЕС.

Итак, сегодня Кремль пытается сыграть на страхах, в первую очередь немцев, чтобы отвадить правительство Олафа Шольца от поставок Украине тяжелых танков.

Сейчас Москва будет максимально поднимать планку эскалации. Путин будет официально едва не объявлять войну Западу, а его приспешники будут угрожать миру ядерным оружием с одной целью – остановить процесс передачи ВСУ современных тяжелых танков.

Но для Кремля есть печальные новости, которые не могут не радовать Украину. Польский президент Анджей Дуда выразил надежду, что другие украинские партнеры также предоставят Киеву танки Leopard 2, как это сделала Польша.

Кроме Польши, Украина может получить Leopard 2 от Финляндии. Это подтвердил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

По его словам, продолжается дискуссия о создании коалиции стран, которые смогут поставлять "Леопарды" в Украину. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба информировал, что уже есть 5 стран, готовых присоединиться к инициативе по передаче "Леопардов".

И лидером в этом вопросе выступает Польша, пытающаяся собрать коалицию стран, чтобы предоставить Украине бригаду Leopard 2, то есть около сотни единиц.

В Берлине готовят "сюрприз" Путину

На Экономическом форуме в Давосе, как пишет Reuters, значительно усилилось давление на Олафа Шольца. Ряд партнеров откровенно ему говорят, что уже многие готовы передать танки, но весь процесс останавливает именно нерешительность Шольца.

Впрочем, похоже, что лед все же тронулся, ведь в правительстве Шольца произошли важные трансформации. В частности, после отставки главы Минобороны Германии Кристин Ламбрехт, Шольц уже назначил на этот пост министра внутренних дел Нижней Саксонии Бориса Писториуса.

Шольц заявил, что это именно тот человек, который нужен Бундесверу в период "цайтенвенде", то есть в начале новой эпохи Германии.

Министр экономики Германии Роберт Хабек, давно лоббирующий предоставление Украине танков, заявил, что главная задача нового министра обороны Германии – наконец-то принять положительное решение относительно танков для Украины.

Кроме того, интересы Украины после решения передать Киеву 14 танков Challenger-2 лоббирует правительство Великобритании. Лондон намерен убедить США и Канаду отправить Украине свои танки.

Именно поэтому Кремль на фоне подготовки 200 тысяч военных и вероятного наступления весной сильно нервничает. Россия пытается запугать Украину и Запад глобальной войной, чтобы не допустить наращивания мощи Украины.