Об этом 24 Каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, в Луганской области есть 3 основных участка, на которых враг концентрирует свои усилия – Сватово, Кременная и Белогоровка.

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Как отметил Гайдай, самыми горячими направлениями сейчас являются Кременная и Белогоровка.

Как раз сегодня в 4 часа утра (россияне – 24 Канал) поперли на Белогоровку со всех сторон. Но наши Силы обороны дали отпор,

– сообщил глава Луганской ОВА.

Получив на орехи от Вооруженных сил Украины, враг вынужден был отойти.

Россияне атакуют возле Кременной

Гайдай рассказал, что также российские захватчики утром 13 февраля пошли в атаку на Кременском направлении.

Очень огромное количество их там полезло. Но оттянулись назад после боевого столкновения с нашими Силами обороны,

– отметил глава Луганской ОВА.

Что касается Сватовского направления, то там ситуация для наших Сил обороны более стабильная. Враг там крепко держится, но мощных атак не совершает.

Сергей Гайдай рассказал о боевых действиях в Луганской области: смотрите видео

"В ближайшие дни ожидаем круглосуточных атак"

Россияне готовятся к масштабному наступлению на Востоке Украины. Однако, по словам Гайдая, если кто-то считает, что большое наступление начнется в определенное время в какой-то определенный день, то такого не будет.

Уже сейчас идет подготовка к этому наступлению. Уже увеличилось количество обстрелов и авиационных ударов. Также возросло количество атак небольшими группами, зондирующими наши слабые места,

– рассказал глава Луганской ОВА.

У оккупантов есть много резервов личного состава и техники.

"Поэтому ждем, что россияне начнут круглосуточные массированные атаки буквально в ближайшие дни", – отметил Гайдай.

Какие силы Россия стянула в Луганскую область

Россия сконцентрировала в Луганском направлении различные подразделения.

"Если брать Кременную, то зондирование проводят и спецназовцы, и представители ГРУ. У них были и "200-е", и "300-е". Наши ребята их и в плен брали. Там действуют профессиональные спецназовцы. Но они так же погибают", – сказал Гайдай.

Также в Луганской области есть большое количество недавно мобилизованных россиян, которых бросают на украинские позиции волнами. Как отметил Гайдай, в одну атаку руководство отправляет в основном по полвзвода – то есть по 15 – 20 оккупантов.

Российские подразделения держат в изоляции

Глава Луганской ОВА рассказал, что подразделения из разных регионов России держат в изоляции друг от друга, чтобы среди оккупантов не распространялись панические настроения.

"Наши ребята дают им хорошую взбучку. Они могут между собой общаться и рассказывать, что видели своими глазами во время наступления", – сказал Гайдай.

Также руководство оккупантов очень жестко поступает с теми, кто отказывается идти в бой или убегает во время наступления.

Были случаи, когда перед выстроившимися военными кое-кого, кто убегал, выводили и расстреливали. Также россияне уже давно используют заградотряды. Если какое-то подразделение полностью убегает назад, то его расстреливают,

– рассказал Гайдай.

Однако если во время наступления "оттянется" несколько раненых, то их не трогают. Впрочем, по словам главы Луганской ОВА, никто не отправляет раненых россиян домой. Их немного "подлатают" и снова отправляют на фронт.

Ситуация на фронте: коротко