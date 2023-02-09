Як зазначають аналітики, росіяни почали черговий великий наступ у Луганській області. Власне, вздовж лінії Сватове – Кремінна на заході регіону помітно зросла активність окупантів протягом тижня.

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Кремля залучає усі сили для цієї операції

Російські пропагандисти починають брехати про те, що загарбникам вдається потрохи просуватись поблизу кордону між Харківською та Луганською областями. Зокрема, йдеться про північний захід від Сватового біля Куп'янська та на захід від Кремінної.

Російське військове командування, схоже, повністю залучило частини кількох звичайних дивізій до рішучих наступальних операцій уздовж лінії Сватове – Кремінна,

– констатували експерти.

Окрім того, вони зазначили, які саме підрозділи залучив ворог для того, аби просунутись на Луганщині. Мовиться про:

підрозділи кількох полків 144-ї та 3-ї мотострілецької дивізії;

полк 90-ї танкової дивізії;

частини 76-го Повітряно-десантної дивізії;

невизначені підрозділи Південного військового округу.

ЗСУ не дозволяють окупантам просунутись

Очевидно, залучення до цього стількох основних дивізій свідчить про те, що Росії потрібні хоч якісь перемоги за час цієї війни. Однак українська армія продовжує успішно протистояти загарбникам.

Українські сили поки що заважають російським силам отримати значні успіхи. Російський наступ, ймовірно, ще не досяг свого повного темпу; Російське командування поки що не направило частини 2-ї мотострілецької дивізії, яка в січні після дислокації в Білорусі перекинулася в Луганську область,

– заявили в Інституті з вивчення війни.

Також там наголосили, що навіть якщо на певний час ініціатива буде на боці ворога, він нею не зможе скористатися та досягти значних успіхів. Водночас Збройні Сили мають усі шанси у недалекій перспективі розпочати контрнаступ на цій ділянці фронту.

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Яка тактика Росії: що кажуть експерти

До цієї теми варто згадати про те, що ворог почав також накопичувати сили на Лиманському напрямку на Донеччині. Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що у такий спосіб загарбники планують відвернути увагу України та послабити оборону поблизу Бахмута.

Власне, цей населений пункт залишається ціллю номер один для ворога, попри те, що він також консолідує сили на інших ділянках фронту. за словами президента Зеленського, ЗСУ будуть тримати місто доти, доки Україна не отримає необхідне озброєння та почне за допомогою нього відтісняти окупантів.