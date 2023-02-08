Про це для 24 Каналу розповів журналіст "Донбас Реалії" Олександр Демченко. Він наголосив, що не є військовим експертом, а всю інформацію проєкт "Донбас.Реалії" дізнається від військових або з відкритих джерел, аналізуючи повідомлення.

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"Ми чи не щодня визначаємо геолокацію відео, які публікують росіяни. Встановлюємо, де росіяни зробили фото чи відео, щоб мати незалежне уявлення ходу бойових дій. Дійсно, цікава ситуація, що всі довгий час говорили про підготовку чергового наступу, який несе загрозу чи то Києву, чи то іншим обласним центрам", – сказав Демченко.

Очікували більшого удару

Журналіст зазначив, що можна припустити в осяжній перспективі кількох тижнів – події на півночі Донецької області, північному заході Луганської області, ймовірно, є російським наступом, про який говорили. За словами Демченка, виникає питання, чому наступ не такий масштабний, як очікували.

"Причина проста. Росіяни зазнають втрат і мають неготовий особовий склад, зменшення кількості техніки. Крім того, очевидно, що росіяни бояться українського наступу. Наприклад, на тому ж південному напрямку. Їм доводиться тримати велику кількість військ, тримати боєздатні підрозділи, яких не так багато залишилося", – пояснив журналіст.

Не можуть потужно вдарити

Демченко розповів, що ще один фактор, яким можна схарактеризувати події на фронті, це величезні втрати боєздатних підрозділів вагнерівців. Щодо російських військ, то вони досить "непогано" показали себе за останні місяці, коли постійно відступали.

Російське командування загнало себе в пастку, коли їм необхідно вести наступ, щоб не давати Україні створювати й утримувати резерви та нові підрозділи для наступного наступу на Півдні. Проте в окупантів немає сил, щоб розгорнути свій наступ з усією потугою, – вважає журналіст.

Росіяни сконцентровані на Бахмуті

Демченко зазначив, що на Донбасі є й інші напрямки. Наприклад, складна ситуація у Вугледарі, де росіяни намагаються наступати. За словами Демченка, Вугледар став захисним рубежем, який стоїть на відкритій місцевості.

"Там досить боєздатні підрозділи морської піхоти не можуть захопити місто впродовж тривалого часу. Вони зазнають втрат. Майже щодня отримуємо звідти інформацію про знищений особовий склад, бронетехніку", – розповів журналіст.

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За його словами, можна зробити висновки, що російські війська зараз не можуть вести одночасно наступ на кількох напрямках. Відтак сконцентрувалися на одному – це Бахмут і, ймовірно, на північ від нього.

"Вони там вздовж траси Сватове – Лисичанськ намагаються вести наступ. Проте й там їхніх сил недостатньо для великих проривів. Бачимо, що навіть коли буде прорив на цій ділянці фронту, то російські війська опираються в наступну лінію оборони", – додав Демченко.