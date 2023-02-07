Про це 24 Каналу повідомив військовий аналітик Олексій Гетьман. До того ж російські окупаційні війська зараз намагаються оточити Бахмут, однак їм це не вдається, повідомив він.

До теми Наступ Росії вже розпочався, окупанти діють в інший спосіб, – військовий аналітик

Гетьман припускає, що росіяни можуть розпочати наступ на Лиманському напрямку. За даними очевидців, туди заїхало багато російських військових.

Можна очікувати, що більш-менш потужний наступ буде з цього боку. Хоча це може бути відволікаючим маневром, аби перегрупуватися,

– додав військовий аналітик.

Гетьман підкреслив, що росіяни навчилися швидко перегруповуватися. Вони можуть за декілька годин перемістити велику кількість військ в інше місце. Однак поки видається, що окупанти планують певні наступальні дії саме на Лиманському напрямку.

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Хто воює на цьому напрямку

Військовий аналітик зауважив, що так звані елітні російські частини, лише номінально є такими. Адже вік полонених з цих підрозділів складає 18 – 20 років. За свідченнями військових, їхня поведінка на полі бою показує, що ці люди не мають жодного бойового досвіду.

Наприклад, коли розпочинається обстріл, замість того, аби розосередитися, вони починають окопуватися.

Вони так прочитали в бойовому статуті, їх так навчили, але їх просто перебивають. Тому номінально вони елітні, а формально – ні,

– зауважив Гетьман.

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