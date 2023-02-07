Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, ворог активізував свої зусилля на Донеччині.

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Найактивніше окупанти проявляють себе на Бахмутському напрямку. Там постійно тривають обстріли та важкі бої.

Найважчі напрямки на Сході України

Як повідомив Череватий, протягом минулої доби на Бахмутському напрямку відбулося 143 обстріли та 46 бойових зіткнень.

"Тільки у районі Бахмута було 42 обстріли та 16 бойових зіткнень", – наголосив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

За його словами, у плані вогневого ураження найважчим є Лиманський напрямок. Там за минулу добу відбулося 272 обстріли та 11 бойових зіткнень.

"На Лиманському напрямку ворог за добу втратив 70 людей вбитими. 129 окупантів отримали поранення", – повідомив Череватий.

Окупанти намагаються йти у контрнаступ

Як зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ, саме на цих 2 напрямках на сьогодні російські окупанти сконцентрували свої основні зусилля.

З дій росіян видно, що ключовим напрямком для них зараз є Бахмутський. Також вони намагаються контрнаступати біля деяких населених пунктів Лиманського напрямку,

– сказав Череватий.

Він наголосив, що ніяких успіхів окупанти не мають і навряд чи зможуть чогось досягнути у майбутньому. Адже, за його словами, росіяни поки що не дивували новаціями у плані військового мистецтва, стратегії або тактики.

"Сирський зчитує дії росіян"

Натомість українські захисники готові до нестандартних кроків, аби вигнати ворога з територій України.

На цих напрямках ворогу протистоїть один з найкращих стратегів ЗСУ – генерал-полковник Олександр Сирський (командувач Сухопутних військ ЗСУ – 24 Канал), який зчитує дії росіян. На кожен крок окупантів він намагається мати кілька варіантів протидії. Я впевнений, що цього разу буде так само,

– сказав Череватий.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ зазначив, що командувач Сухопутних військ чудово розуміє логіку дій окупантів і пропрацьовує варіанти відповіді.

"Причому це асиметричні варіанти, як було з тією ж операцією по звільненню Харківщини. Тоді ЗСУ досягли навіть більших результатів, ніж планували. Адже росіяни не очікували такого удару", – зауважив Череватий.

Ситуація на фронті: коротко