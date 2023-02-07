Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, враг активизировал свои усилия в Донецкой области.

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Активнее всего оккупанты проявляют себя на Бахмутском направлении. Там постоянно продолжаются обстрелы и тяжелые бои.

Самые трудные направления на Востоке Украины

Как сообщил Череватый, за прошедшие сутки на Бахмутском направлении произошло 143 обстрела и 46 боевых столкновений.

"Только в районе Бахмута было 42 обстрела и 16 боевых столкновений", – подчеркнул спикер Восточной группировки войск ВСУ.

По его словам, в плане огневого поражения самым тяжелым является Лиманское направление. Там за минувшие сутки произошло 272 обстрела и 11 боевых столкновений.

"На Лиманском направлении враг за сутки потерял 70 человек убитыми. 129 оккупантов получили ранения", – сообщил Череватый.

Оккупанты пытаются идти в контрнаступление

Как отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ, именно на этих 2 направлениях на сегодняшний день российские оккупанты сконцентрировали свои основные усилия.

Из действий россиян видно, что ключевым направлением для них сейчас является Бахмутское. Также они пытаются контрнаступать возле некоторых населенных пунктов Лиманского направления,

– сказал Череватый.

Он подчеркнул, что никаких успехов оккупанты не имеют и вряд ли смогут чего-то достичь в будущем. Ведь, по его словам, россияне пока не удивляли новациям в плане военного искусства, стратегии или тактики.

"Сырский считывает действия россиян"

Зато украинские защитники готовы к нестандартным шагам, чтобы выгнать врага с территорий Украины.

На этих направлениях врагу противостоит один из лучших стратегов ВСУ – генерал-полковник Александр Сырский (командующий Сухопутными войсками ВСУ – 24 Канал), считывающий действия россиян. На каждый шаг оккупантов он пытается иметь несколько вариантов противодействия. Я уверен, что в этот раз будет так же,

– сказал Череватый.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ отметил, что командующий Сухопутными войсками прекрасно понимает логику действий оккупантов и прорабатывает варианты ответа.

"Причем это асимметричные варианты, как было с той же операцией по освобождению Харьковской области. Тогда ВСУ достигли даже больших результатов, чем планировали. Ведь россияне не ожидали такого удара", – отметил Череватый.

Ситуация на фронте: коротко