Про це 24 Каналу розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він повідомив, що українські військові знають про наміри ворога і готові боронити територію до останнього.
Дивіться також Під Білогорівкою дали відсіч ворогу, під Кремінну росіяни кинули у бій десантників, – Гайдай
Гайдай припустив, що росіяни спробують піти в наступ за різними напрямками, зокрема і на Харківщину, на Куп'янськ з боку Сватового.
А далі вже будуть по ситуації дивитися, якщо в них буде якийсь успіх, де зможуть трохи просунутися вперед, туди й будуть кидати всі резерви для того, щоб розвивати цей успіх,
– додав Гайдай.
Росіяни спробують просуватися
За словами очільника Луганської обласної військової адміністрації, для росіян не буде принциповим вибір між наступом на Сватівсько-Куп'янський напрямок чи в сторону Кремінної – Лиману. Все буде залежати від того, чи вдасться їм десь просуватися.
Гайдай повідомив, що періодично спілкується з українськими бійцями на різних напрямках. Військові розуміють, що Росія підтягнула багато своїх резервів на східний напрямок, однак ЗСУ вмотивовані, мають високий бойовий дух і достатньо озброєння. Українські бійці готові до останнього тримати позиції на Східному напрямку.
Гайдай про спробу наступу росіян на сході: дивитись відео
Бої на Луганщині: останнє
- За словами Гайдая ворог концентрує свої сили на 3 основних ділянках – Сватове, Кремінна та Білогорівка.
- На Луганщині воюють російські спецпризначенці та велика кількість нещодавно мобілізованих росіян, яких кидають на українські позиції хвилями. Ворог намагається частіше наступати невеличкими групами по 15 людей. Вони зондують слабкі місця сил оборони.
- Очільник Луганської ОВА розповів, що підрозділи з різних регіонів Росії тримають в ізоляції один від одного, щоб серед окупантів не розповсюджувалися панічні настрої.