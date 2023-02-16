Про це 24 Каналу розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він повідомив, що українські військові знають про наміри ворога і готові боронити територію до останнього.

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Гайдай припустив, що росіяни спробують піти в наступ за різними напрямками, зокрема і на Харківщину, на Куп'янськ з боку Сватового.

А далі вже будуть по ситуації дивитися, якщо в них буде якийсь успіх, де зможуть трохи просунутися вперед, туди й будуть кидати всі резерви для того, щоб розвивати цей успіх,

– додав Гайдай.

Росіяни спробують просуватися

За словами очільника Луганської обласної військової адміністрації, для росіян не буде принциповим вибір між наступом на Сватівсько-Куп'янський напрямок чи в сторону Кремінної – Лиману. Все буде залежати від того, чи вдасться їм десь просуватися.

Гайдай повідомив, що періодично спілкується з українськими бійцями на різних напрямках. Військові розуміють, що Росія підтягнула багато своїх резервів на східний напрямок, однак ЗСУ вмотивовані, мають високий бойовий дух і достатньо озброєння. Українські бійці готові до останнього тримати позиції на Східному напрямку.

Гайдай про спробу наступу росіян на сході: дивитись відео

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