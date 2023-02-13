Про ситуацію на фронті станом на вечір 13 лютого розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За словами Гайдая, ворог намагається частіше наступати невеличкими групами по 15 людей. Вони зондують слабкі місця сил оборони.

Але неможна сказати, що пішла навала в одному напрямку. Ні. Але ось такі зондування відбуваються постійно. І в Білогорівці, і поблизу Кремінної наші військові дали ворогу гідну відсіч – окупанти понесли значні безповоротні втрати,

– наголосив глава Луганської ОВА.

Тим часом на Сватівському і Кремінському напрямках воюють російські десантники. Разом з тим за останні 2 – 3 тижні на окупованій частині Луганщини сталося багато "бавовни".

Що зараз відбувається на фронті

У США заявили, що Росія готується відновити наступ навесні. Водночас низка експертів кажуть про те, що новий наступ Росії вже триває. Військовий експерт Андрій Харук розповів, що росіяни концентрують свої зусилля на наступі на кількох напрямках, таких як:

Бахмут, який вже кілька місяців перебуває у центрі нашої уваги.

Вугледар, де успішно утилізується російська морська піхота з Далекого Сходу. Харук повідомив, що цей підрозділ доукомплектували моряками, яких зняли прямо з кораблів.

Кремінна на Луганщині, де росіяни за будь-яку ціну намагаються нівелювати успіхи українського наступу на Харківщині й таким чином зайняти кращі позиції.

Журналісти The New York Times зазначають, що росіяни розпочали новий масштабний наступ на Донецькому напрямку. Видання припускає, що загарбники можуть відкрити ще один фронт, аби відвернути увагу сил ЗСУ від Донбасу.