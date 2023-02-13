О ситуации на фронте на вечер 13 февраля рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По словам Гайдая, враг пытается чаще наступать небольшими группами по 15 человек. Они зондируют слабые места сил обороны.

Но нельзя сказать, что пошло нашествие в одном направлении. Нет. Но вот такие зондирования проходят постоянно. И в Белогоровке, и вблизи Кременной наши военные дали врагу достойный отпор – оккупанты понесли значительные безвозвратные потери,

– подчеркнул глава Луганской ОВА.

Тем временем на Сватовском и Кременском направлениях воюют российские десантники. Вместе с тем, за последние 2 – 3 недели на оккупированной части Луганщины произошло много "хлопка".

Что сейчас происходит на фронте

В США заявили, что Россия готовится возобновить наступление весной. В то же время, ряд экспертов говорят о том, что новое наступление России уже продолжается. Военный эксперт Андрей Харук рассказал, что россияне концентрируют свои усилия на наступлении на нескольких направлениях, таких как:

Бахмут, уже несколько месяцев находящийся в центре нашего внимания.

Угледар, где удачно утилизируется российская морская пехота с Дальнего Востока. Харук сообщил, что это подразделение доукомплектовано моряками, которых сняли прямо с кораблей.

Кременная на Луганщине, где россияне любой ценой пытаются нивелировать успехи украинского наступления на Харьковщине и таким образом занять лучшие позиции.

Журналисты The New York Times отмечают, что россияне начали новое масштабное наступление на Донецком направлении. Издание предполагает, что захватчики могут открыть еще один фронт, чтобы отвлечь внимание сил ВСУ от Донбасса.