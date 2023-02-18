Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, сейчас сложнее всего на Кременском направлении.

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Какая сейчас ситуация в Луганской области

Как рассказал Гайдай, на Кременском направлении сложно, но контролируемо. Сейчас нет существенного продвижения у российских окупантов, однако увеличилось количество атак и обстрелов.

В то же время, захватчики установили мощную РЭБ (комплекс радиоэлектронной борьбы – 24 Канал), поэтому украинские защитники имеют ограниченные возможности использования БПЛА.

"Вагнеровцы" заканчиваются

По словам Гайдая, в Луганской области уже заканчиваются "вагнеровцы". В общем сейчас находятся на фронте, подготовленные двухмесячным курсом молодого бойца, мобилизованные оккупанты.

Какие населенные пункты полностью разбиты в Луганской области

Гайдай подчеркнул, что россияне полностью разбили Новоселовское, Макеевку и Куземовку.

Люди не могут получить медицинскую помощь

Гражданское население временно оккупированных территорий лишено возможности получать медицинскую помощь. Так, все медучреждения оккупанты переформатировали под военные госпитали.

В Луганской области ожидают массированных атак оккупантов

Недавно Сергей Гайдай сообщал, что в ближайшие дни ожидаются массированные атаки россиян в Луганской области. Сейчас оккупанты имеют цель выполнить приказ Путина – выйти на админграницы Луганской области.

По словам главы региона, захватчики уже стащили на Луганщину большое количество живой силы и техники. Также фиксируют увеличение количества обстрелов как артиллерийских, так и авиа.