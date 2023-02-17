В общей сложности BBC удалось установить имена 14 709 погибших вражеских воинов от 24 февраля. Кроме того, в издании констатировали, что за последние 14 дней еженедельные потери в рядах вражеского войска в 5 раз выше среднего еженедельного показателя.

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С этим могут быть связаны безумные потери России

Аналитики отмечают, что ускорение процесса отправки оккупантов на концерт Кобзона является следствием активизации захватчиков на Востоке нашего государства.

Подтвержденные потери начали существенно возрастать с середины декабря. В течение всего 2022 года российские источники еженедельно обычно сообщали примерно от 250 до 300 погибших. В январе эти цифры удвоились,

– написали в СМИ.

Важно, что за две недели с начала февраля было подтверждено 1 679 человек погибших россиян. Однако очевидно, что реальный показатель в разы выше – это понимают и журналисты. Они отметили, что опираются только на подтвержденные сообщения по этому поводу.

Обратите внимание! Больше всего на фронте среди вражеских военных за последние три месяца гибнут мобилизованные, заключенные и добровольцы. Последняя из перечисленных категорий характеризует тех солдат, которые подписали контракт с армией и Росгвардией уже после 24 февраля.

Путин использует людей как "пушечное мясо"