Загалом BBC вдалося встановити імена 14 709 загиблих ворожих вояків від 24 лютого. Окрім того, у виданні констатували, що упродовж останніх 14 днів щотижневі втрати в лавах ворожого війська у 5 разів вищі за середній щотижневий показник.

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З цим можуть бути пов'язані шалені втрати Росії

Аналітики зазначають, що пришвидшення процесу відправки окупантів на концерт Кобзона є наслідком активізації загарбників на Сході нашої держави.

Підтверджені втрати почали суттєво зростати ще із середини грудня. Протягом усього 2022 року російські джерела щотижня зазвичай повідомляли приблизно від 250 до 300 загиблих. У січні ці цифри подвоїлися,

– написали у ЗМІ.

Важливо, що за два тижні від початку лютого було підтверджено особи 1 679 загиблих росіян. Однак очевидно, що реальний показник у рази вищий – це розуміють і журналісти. Вони зазначили, що опираються лише на підтверджені повідомлення стосовно цього.

Зверніть увагу! Найбільше на фронті серед ворожих військових за останні три місяці гинуть мобілізовані, ув'язнені та добровольці. Остання з перелічених категорій характеризує тих вояків, які підписали контракт з армією та Росгвардією уже після 24 лютого.

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