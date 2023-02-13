Від початку повномасштабного вторгнення Кремль не втомлюється засвідчувати, що використовує людей як гарматне м'ясо, зовсім їх не шкодуючи. Лише за минулий тиждень (у період від 6 до 12 лютого) було знищено 6 180 загарбників. Про це інформує 24 Канал з посиланням на статистику ресурсу russian-casualties.in.ua, яка базується на даних Генштабу.

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Рекордний показник від 24 лютого

Вкотре закцентуємо, що Збройні Сили мінуснули шалену кількість окупантів. До того їм не вдавалося досягти таких результатів. Скажімо, у період від 28 лютого до 6 березня вони відправили до Кобзона 5 700 ворожих вояків. У період з 16 до 22 січня – 5 400, а з 7 до 13 листопада – 4 910 окупантів.



Втрати Росії від 24 лютого 2022 року / Статистика russian-casualties.in.ua

Окрім того, слід сказати, скільки техніки втратив ворог за минулий тиждень (у дужках – середньотижневий показник за весь час):

танки – 52 (64) одиниці;

бойові бронемашини – 77 (127) одиниць;

артсистеми – 59 (45) одиниць;

РСЗВ: 4 (9) одиниці;

засоби ППО – 7 (5) одиниць;

літаки – 2 (6) одиниці;

вертольоти – 2 (6) одиниці;

БпЛА – 49 (39) одиниць;

крилаті ракети – 61 (17) одиниця;

автотехніка та автоцистерни – 46 (101) одиниць;

спецтехніка – 14 (4) одиниць.

З чим пов'язані шалені втрати у ворожому війську