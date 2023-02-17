Станом на 17 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 141 260 окупантів. Лише за добу на концерт до Кобзона вирушили 800 загарбників.

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Цвинтар окупантів розростається

Журналіст та блогер Денис Казанський показав у мережі відео, як зараз виглядає цвинтар у Владивостоці. Там ховають успішно пакетизованих окупантів.

Епічні кадри зняла, вочевидь, місцева жителька. Вона плаче за загарбниками, які прийшли на чужу землю скоювати геноцид, й називає їх "красавцями".

Окрім того, жінка додає, що зараз "ще привезли". Схоже, у Росії, справді, все йде за планом. Якщо план – продати усі місця на всіх цвинтарях країни.

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Пакетизовані могли б спокійно жити у своєму Владивостоці. Однак полізли на територію України, й отримали за це від ЗСУ квиток на концерт до Кобзона.

Вагнерівцю пощастило ще менше

Варто зауважити, що мовчазним окупантам з відео з Владивостока ще пощастило. Їх хоча б поховали. Тим часом тіло ліквідованого вагнерівця вже тривалий час лежить вдома.

Загарбника повернули родичам. Тим часом ті не мають за що його поховати. Тримають "двохсотого" у хаті й просять допомогти грішми. Як то кажуть: як жив, так і вмер.