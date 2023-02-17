По состоянию на 17 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 141 260 окупантов. Только за сутки на концерт к Кобзону отправились 800 захватчиков.

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Кладбище окупантов разрастается

Журналист и блогер Денис Казанский показал в сети видео, как сейчас выглядит кладбище во Владивостоке. Там хоронят успешно пакетизированных окупантов.

Эпические кадры сняла, по-видимому, местная жительница. Она плачет о захватчиках, которые пришли на чужую землю совершать геноцид, и называет их "красавцами".

Кроме того, женщина добавляет, что сейчас еще привезли. Похоже, в России действительно все идет по плану. Если план – продать все места на всех кладбищах страны.

Кладбище окупантов во Владивостоке: смотрите видео с телеграммы Дениса Казанского

Пакетизированные могли бы спокойно жить в своем Владивостоке. Однако полезли на территорию Украины и получили за это от ВСУ билет на концерт в Кобзон.

Вагнеровцу повезло еще меньше

Следует заметить, что молчаливым оккупантам из видео из Владивостока еще повезло. Их хотя бы похоронили. Тем временем тело ликвидированного вагнеровца уже долгое время лежит дома.

Захватчика вернули родственникам. Тем временем тем не за что его похоронить. Держат "двухсотого" в доме и просят помочь деньгами. Как говорится: как жил, так и умер.