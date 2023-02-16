Цю історію розповідають регіональні російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Родичі ліквідованого найманця просять, щоб місцева влада організувала похорон, бо вони не можуть тримати тіло вдома стільки часу.

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Як жив, так і помер

У коментарях під дописами голови Башкортостану Радія Хабірова родичка ліквідованого найманця скаржиться, що вона з подругою та дітьми опинилася "вперше" в такій ситуації – потрібно поховати загарбника, якого привезли з фронту, однак коштів на це немає. Водночас двоюрідних братів і тітку загиблого не цікавить питання похорону, бо вони хочуть тільки отримати майно і зароблені окупантом гроші.

Тому жінка просить Хабірова допомогти поховати найманця, бо грошей немає, а тіло досі стоїть у них вдома. Так трапляється в Росії – спочатку тобі обіцяють "золоті гори" відправивши з в'язниці на фронт, а потім всім, навіть родичам, плювати на те, щоб тебе поховати. Ще одна ілюстрація того, наскільки Росії байдуже на своїх людей.



Історія з регіональних ЗМІ Башкортостану / Скриншот

Тим часом в окупантів тільки один шлях додому

58-річному Сєргєю Калініну не сиділося вдома на Далекому Сході, тому він вирішив поїхати на 3 місяці в Україну вбивати наших громадян. Однак на нього одразу ж чекало розчарування – на фронті навіть купувати пальне для генераторів доводилося за свій рахунок.

Коли контракт закінчився, додому його не відпустили. Щобільше, окупанта побив командир. Тепер загарбник бідкається, що якби міг повернути час назад, то не підписував би контракт з російською армією. Тепер же у нього додому, вочевидь, тільки один шлях – тільки в труні.