Про це розповіли у The Times з посиланням на розвідки країн НАТО. Зазначили, що коли Росія завойовує 100 метрів території на Сході, то помирають приблизно 2 тисячі окупантів.

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Журналісти не уточнили, чи мовиться лише про загиблих. Ймовірно, вони врахували також поранених.

У The Times розповіли, що дані про російські втрати з'явилися під час обговорення нових пакетів військової допомоги для України. Зброя повинна допомогти захисникам зупинити Росію у найближчі 3 місяці.

Інформація від української розвідки

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що зараз Росія зазнає найбільших втрат з 24 лютого 2022 року. Окупанти за будь-яку ціну прагнуть захопити Луганську та Донецьку області. Найгарячішою є ситуація поблизу Бахмута та Вугледара.

Є відчайдушні спроби окупувати український Донбас до кінця березня. Такими були вказівки Путіна Герасимову, та ті дати (у лютому – 24 Канал) нічого не означають, нічого у них не вийде, – заявив Юсов.

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