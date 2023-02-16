Про це розповів полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан "Штірліц". Інформацію про смерть Шнайдера підтверджують у російських спільнотах. Наразі невідомо, як саме вбили окупанта.

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Що відомо про загарбника "Круга"

Шнайдер закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище. Його за воєнні злочини в Україні особисто нагородив Владімір Путін орденом "мужності". Крім цього, окупант мав можливість знятися в масовці диктатора разом з федеральною службою охорони, яка вдавала звичайних російських військових.

"Круг" заявляв, що нагороду від Путіна він запам'ятає на все життя. За його словами, диктатор підняв його бойовий дух.

Шнайдер про нагороду від Владіміра Путіна: дивіться відео

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