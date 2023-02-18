Это, в частности, 18 февраля в очередной раз подтвердил и офицер Вооруженных сил Украины Анатолий "Штирлиц" Штефан. Он опубликовал фото лейтенантов, которые домой вернутся разве что в пакетах.

Достойно внимания На прошлой неделе ВСУ ликвидировали рекордное количество оккупантов

Минус четыре лейтенанта

Удалось защитникам Украины ликвидировать одного лейтенанта и трех старших лейтенантов оккупационных сил страны-террористки. Анатолий "Штирлиц" Штефан их назвал поименно.

Так, успешно демобилизовались:

  • старший лейтенант Георгий Кругов,
  • старший лейтенант Дмитрий Лысков,
  • старший лейтенант Александр Бичаев,
  • лейтенант Павел Саров.

Ликвидированные лейтенанты оккупантов / Фото с телеграма Анатолия "Штирлица" Штефана

За сутки – более 1000 ликвидированных оккупантов

Отметим, что компанию этим захватчикам на пути к перегною за последние сутки составили еще 1010 захватчиков. Так что общее количество ликвидированных ВСУ оккупантов по состоянию на 18 февраля составляет 142 270.

Несет враг потери и в дорогостоящей технике. Например, только за сутки по состоянию на утро 18 февраля защитники Украины уничтожили:

  • 5 танков (в общей сложности 3 303 единицы),
  • 13 боевых бронированных машин (6533),
  • 4 артиллерийские системы (2326),
  • 2 РСЗО (469),
  • 2 средства ПВО (243),
  • 3 БпЛА оперативно-тактического уровня (2016),
  • 9 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5 196),
  • 2 единицы специальной техники (223).


Потери врага на 18 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ

Кого еще ликвидировали ВСУ

  • 11 февраля стало известно, что защитники Украины ликвидировали под Угледаром российского командира элитной 140 бригады специального назначения, полковника Сергея Полякова. Он был причастен к зверствам в Буче, а также в мае 2022 года находился в Изюме Харьковской области.
  • Также в феврале в Донецкой области удалось ликвидировать довольно редкого персонажа Игоря Суворова – полковника-астролога.
  • В конце января ВСУ ликвидировали командира российских десантников Александра Макарова. По информации офицера ВСУ, блоггера Анатолия "Штирлица" Штефана, ликвидированный Макаров занимал высокий командирский пост.