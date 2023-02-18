Это, в частности, 18 февраля в очередной раз подтвердил и офицер Вооруженных сил Украины Анатолий "Штирлиц" Штефан. Он опубликовал фото лейтенантов, которые домой вернутся разве что в пакетах.
Достойно внимания На прошлой неделе ВСУ ликвидировали рекордное количество оккупантов
Минус четыре лейтенанта
Удалось защитникам Украины ликвидировать одного лейтенанта и трех старших лейтенантов оккупационных сил страны-террористки. Анатолий "Штирлиц" Штефан их назвал поименно.
Так, успешно демобилизовались:
- старший лейтенант Георгий Кругов,
- старший лейтенант Дмитрий Лысков,
- старший лейтенант Александр Бичаев,
- лейтенант Павел Саров.
Ликвидированные лейтенанты оккупантов / Фото с телеграма Анатолия "Штирлица" Штефана
За сутки – более 1000 ликвидированных оккупантов
Отметим, что компанию этим захватчикам на пути к перегною за последние сутки составили еще 1010 захватчиков. Так что общее количество ликвидированных ВСУ оккупантов по состоянию на 18 февраля составляет 142 270.
Несет враг потери и в дорогостоящей технике. Например, только за сутки по состоянию на утро 18 февраля защитники Украины уничтожили:
- 5 танков (в общей сложности 3 303 единицы),
- 13 боевых бронированных машин (6533),
- 4 артиллерийские системы (2326),
- 2 РСЗО (469),
- 2 средства ПВО (243),
- 3 БпЛА оперативно-тактического уровня (2016),
- 9 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5 196),
- 2 единицы специальной техники (223).
Потери врага на 18 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ
Кого еще ликвидировали ВСУ
- 11 февраля стало известно, что защитники Украины ликвидировали под Угледаром российского командира элитной 140 бригады специального назначения, полковника Сергея Полякова. Он был причастен к зверствам в Буче, а также в мае 2022 года находился в Изюме Харьковской области.
- Также в феврале в Донецкой области удалось ликвидировать довольно редкого персонажа Игоря Суворова – полковника-астролога.
- В конце января ВСУ ликвидировали командира российских десантников Александра Макарова. По информации офицера ВСУ, блоггера Анатолия "Штирлица" Штефана, ликвидированный Макаров занимал высокий командирский пост.