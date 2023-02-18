Це, зокрема, 18 лютого вчергове підтвердив й офіцер Збройних сил України Анатолій "Штірліц" Штефан. Він опублікував фото лейтенантів, які додому повернуться хіба у пакетах.

Варте уваги Минулого тижня ЗСУ ліквідували рекордну кількість окупантів

Мінус чотири лейтенанти

Вдалося захисникам України ліквідувати одного лейтенанта та трьох старших лейтенантів окупаційних сил країни-терористки. Анатолій "Штірліц" Штефан їх назвав поіменно.

Так, успішно демобілізувалися:

старший лейтенант Георгій Кругов,

старший лейтенант Дмитро Лисков,

старший лейтенант Олександр Бичаєв,

лейтенант Павло Саров.

Ліквідовані лейтенанти окупантів / Фото з телеграму Анатолія "Штірліца" Штефана

За добу – понад 1000 ліквідованих окупантів

Зазначимо, що компанію цим загарбникам на шляху до перегною за останню добу склали ще 1010 загарбників. Тож загальна кількість ліквідованих ЗСУ окупантів станом на 18 лютого становить 142 270.

Зазнає ворог втрат і в дорогій техніці. Наприклад, лише за добу станом на ранок 18 лютого захисники України знищили:

5 танків (загалом 3 303 одиниці),

13 бойових броньованих машин (6 533),

4 артилерійські системи (2 326),

2 РСЗВ (469),

2 засоби ППО (243),

3 БпЛА оперативно-тактичного рівня (2 016),

9 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (5 196),

2 одиниці спеціальної техніки (223).



Втрати ворога станом на 18 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Кого ще ліквідували ЗСУ