Відповідне відео розповсюдили мережею, інформує 24 Канал. Це вкотре доводить, що Збройні Сили України потужно дають відсіч окупантам, а ті – зазнають шалених втрат на фронті.
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У Новосибірськ сотні окупантів повернулися у гробах
На оприлюднених кадрах можна побачити, як у Новосибірськ в аеропорт Толмачево привезли сотні дерев’яних трун з російськими солдатами. На кожній з них висять свідоцтва про смерть.
Як виявилось, усі загиблі – мобілізовані, яких відправляли на війну в Україну. І це лише з однієї області.
Цікаво, це так "спецоперація" йде за планом?
У Росію повернули мертвих окупантів: дивіться відео
Кремль приховує справжні втрати своїх солдатів
- Нещодавно політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що Росія не цінує ні чужих, ні своїх людей, а тому вперто посилає мобілізованих солдатів на смерть в Україну. Кремлю стає все важче приховувати втрати у війні, тому це може призвести до невдоволення серед росіян.
- Нагадаємо, що загальні бойові втрати Росії станом на 363 день повномасштабного вторгнення складають 144 440 військових. Тільки за минулу добу наші захисники та захисниці ліквідували ще 760 окупантів.
- Українські військові розповіли, що російська армія зазнає шалених втрат на війні. Щоб приховати це, окупанти неодноразово били по місцях, де зберігаються тіла військовослужбовців. Вони навіть зривали із загиблих шеврони.