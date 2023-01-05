Такий випадок був 18 жовтня під час атаки на один із залізничних вузлів у Харкові. Про це розповів військовий з позивним "Юрист". Він займається пошуком тіл загарбників на Харківщині від початку повномасштабного вторгнення.

До теми Уже майже 110 тисяч ліквідованих окупантів: шалені втрати ворога станом на 5 січня

Військовий працює у групі, яка шукає, збирає та ідентифікує тіла російських окупантів. Найчастіше працюють на Куп'янському та Ізюмському напрямках. Він пригадує випадок, коли 8 ракет росіян влучили у вагон-рефрижератор, де зберігалися тіла. Потім місце локації вагона змінилося.



"Юрист", який ідентифікує тіла окупантів / Фото "Суспільне"

Загиблі – зовсім не підготовлені

"Юрист" розповідає, що серед загиблих – вже не кадрові військові. За його словами, це мобілізовані або із приватних військових компаній.

Вони не підготовлені зовсім. Це маса людська, яку вони просто пускають для того, щоб завалювати нас людським ресурсом,

– зауважив чоловік.

Загарбники не забезпечені речами. У багатьох немає берців та форми. Вони мають цивільні шкарпетки, панчохи, взуття та светри. Про приналежність до російської армії свідчить те, що їх знаходять у камуфляжі збройних сил Росії.

Багато мобілізованих – окупанти без шевронів

Загиблі іншого віку. Багато молодих та старих людей. Натомість людей середнього віку дуже мало. Також, за словами "юриста", є багато мобілізованих та призовників. Призивають або зовсім молодих та необізнаних, або тих, хто проходив військову службу дуже давно.

Процес ідентифікації окупантів / Фото "Суспільне"

Крім того, важче ідентифікувати військових. Самі окупанти у своїх же мертвих бійців забирають або знімають усі шеврони, ідентифікатори, документи. "Юрист" думає, що вони не бажають, аби показували їхні реальні втрати. Крім того, вони не хочуть, щоб тіла знайшли рідні загиблих та повернули додому.

Думаю, що справа не тільки у виплатах. Там багато факторів та причин, які цьому сприяють. По-перше, це економічні причини. Росія перебуває у скрутному економічному становищі. Що унеможливлює їх виплати,

– розповідає чоловік.

Для російської влади вигідніше, коли вони просто фігурують у їхніх документах як "зник безвісти".

Як ідентифікують загиблих російських військових

Процедура ідентифікації тіл визначена постановою Кабінету міністрів. Там сформульовано:

опис цього тіла,

актування його та взяття зразків ДНК.

Для подальшої подачі цих документів для міжнародного трибуналу в Гаазі.

Рідні російських військовослужбовців, які загинули тут, мають можливість звернутися до нашої країни, здати свої проби ДНК і відшукати своїх синів, батьків.

Як відбувається ідентифікація тіл загарбників / Фото "Суспільне":

Тіла окупантів потрібні для обміну

"Юрист" наголошує, завдяки кожному тілу можна повернути українського бійця. За кожне тіло ми можемо обміняти одне або два тіла.

Крім того, тіла окупантів шкодять екології, бо вони перебувають на наших полях. Військовий підсумував, що, на його думку, навіть колаборант чи агресор має право прийти у фіналі свого шляху додому. Його тіло має бути поховане там, звідки він прийшов.