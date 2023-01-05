Загалом з 24 лютого 2022 року росіяни на війні в Україні втратили 109 720 військових. Зауважимо, що статистика втрат ворога у живій силі приблизна, адже точно підрахувати знищених окупантів вкрай складно.

Читайте також Новий етап війни, саміт миру та мапа Буданова: до чого Україні готуватись у 2023

Втрати російської армії станом на 5 січня

особового складу – 109 720 (+810) осіб;

танків – 3 041 (+3) одиниця;

бойових броньованих машин – 6 108 (+2) одиниць;

артилерійських систем – 2 051 (+12) одиниць;

РСЗВ – 426 (+2) одиниць;

засобів ППО – 215 (+0) одиниць;

літаків – 284 (+1) одиниці;

гелікоптерів – 271 (+1) одиниця;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+2) одиниці;

крилатих ракет – 723 (+0) одиниці;

кораблів/катерів – 16 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 759 (+14) одиниць;

спеціальної техніки – 182 (+1) одиниці.



Актуальні втрати ворога станом на 5 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ