І це не все, про що розповіли у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. У відомстві також назвали втрати ворога за минулу добу й поділилися оперативними даними з фронту.

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Втрати ворога продовжують зростати

Так, 4 січня авіація Сил оборони завдала 20 авіаударів по районах скупчення живої сили окупантів. Крім того, 5 ударів припали на позиції зенітно-ракетних комплексів. Нагадуємо, що ЗРК росіяни використовують не для захисту, а для обстрілу мирного населення. Для цього вороги модифікували ракети типу С-300, щоб ними можна було бити по наземних цілях.

Додамо, що за минулу добу на східному напрямку вдалося знищити кілька ворожих суден. Мовиться про:

російський штурмовик Су-25,

ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор",

БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Ефективно свою роботу також виконали воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони. Вони здійснили вогневе ураження 3 пунктів управління, 4 районів скупчення живої сили та техніки, а також 2 складів боєприпасів.

Атаки ворога не вщухають

Як зазначають у Генштабі, росіяни зосередили свої зусилля на наступі на Бахмутському напрямку. Що стосується Авдіївського та Куп'янського, то після наступальних дій окупанти успіху не мали.

Якщо говорити про Новопавлівський, Запорізький і Херсонський, то там спостерігається активна оборона ворога. Він також обстрілює позиції ЗСУ, а також цивільні об'єкти. Їх він поливає вогнем по всій лінії зіткнення.

Зауважимо, що за минулу добу окупанти завдали 3 ракетні, 13 авіаційних ударів, а також 68 обстрілів з РСЗВ. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура Бахмута, Костянтинівки, Курахового Донецької області, Нікополя на Дніпропетровщині та Херсона. На жаль, є постраждалі, важкопоранені, а також загиблі серед цивільних.

Щодо атак, то їх за минулу добу Силам оборони вдалося відбити у районах Стельмахівки та Площанки на Луганщині, Білогорівки, Соледара, Красної Гори, Виїмки, Підгорного, Бахмута, Курдюмівки, Майорська, Північного, Водяного, Красногорівки, Веселого, Мар'їнки, а також Побєди на Донеччині.

Також у відомстві зауважили, що вороги продовжують примусову інтеграцію тимчасово окупованих, а також зайнятих територій у правове поле країни-агресорки. До прикладу, у Горлівці скоротили термін видачі російських паспортів. На них тепер потрібно чекати не 30, а 10 діб. А ще у регіоні видають номерні знаки та посвідчення водія російського зразка.

Додамо, що ознак формування наступальних угруповань ворога на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках не виявлено. Водночас на Слобожанському та Сіверському не вщухають обстріли. Окупанти б'ють з танків, мінометів, а також артилерії по населених пунктах поблизу.