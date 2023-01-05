И это не все, о чем рассказали в утренней сводке Генштаба ВСУ. В ведомстве также назвали потери врага за прошедшие сутки и поделились оперативными данными с фронта.

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Потери врага продолжают расти

Так, 4 января авиация Сил обороны нанесла 20 авиаударов по районам скопления живой силы оккупантов. Кроме того, 5 ударов пришлись на позиции зенитно-ракетных комплексов. Напомним, что ЗРК россияне используют не для защиты, а для обстрела мирного населения. Для этого враги модифицировали ракеты типа С-300, чтобы ими можно было бить по наземным целям.

За прошедшие сутки на восточном направлении удалось уничтожить несколько вражеских судов. Речь идет о:

российском штурмовике Су-25,

ударном вертолете Ка-52 "Аллигатор",

БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Эффективно свою работу также проделали воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны. Они произвели огневое поражение 3 пунктов управления, 4 районов скопления живой силы и техники, а также 2 складов боеприпасов.

Атаки врага не утихают

Как отмечают в Генштабе, россияне сосредоточили свои усилия на наступлении на Бахмутском направлении. Что касается Авдеевского и Купянского, то после наступательных действий оккупанты успеха не имели.

Если говорить о Новопавловском, Запорожском и Херсонском, то там наблюдается активная оборона врага. Он также обстреливает позиции ВСУ, а также гражданские объекты. Их он поливает огнем по всей линии столкновения.

Заметим, что за минувшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных, 13 авиационных ударов, а также 68 обстрелов с РСЗО. Разрушения испытала гражданская инфраструктура Бахмута, Константиновки, Курахово Донецкой области, Никополя на Днепропетровщине и Херсона. К сожалению, есть пострадавшие, тяжелораненые, а также погибшие среди гражданских.

Что касается атак, то их за прошедшие сутки Силам обороны удалось отбить в районах Стельмаховки и Площанки в Луганской области, Белогоровки, Соледара, Красной Горы, Выемки, Подгорного, Бахмута, Курдюмовки, Майорска, Северного, Водяного, Красногоровки, Веселого, Марьинки, а также Победы на Донетчине.

Также в ведомстве отметили, что враги продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных, а также занятых территорий в правовое поле страны-агрессорки. К примеру, в Горловке сократили сроки выдачи российских паспортов. Их теперь нужно ждать не 30, а 10 суток. А еще в регионе выдают номерные знаки и водительские удостоверения российского образца.

Добавим, что признаков формирования наступательных группировок врага на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях не обнаружено. В то же время на Слобожанском и Северском не утихают обстрелы. Оккупанты бьют из танков, минометов, а также артиллерии по населенным пунктам поблизости.