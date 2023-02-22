Після цього, як ця новина розлетілася ЗМІ, публікацію видалили. Проте її копія збереглася в архіві, пише 24 Канал.

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Замість чоловіка-окупанта – ковбаса

Вочевидь, "Лади" закінчились. Зокрема 22 лютого у Владивостоці дружинам ліквідованих російських загарбників видали продуктові набори з ковбасними виробами.

Звичайно, Росії не вигідно платити за кожного загиблого на війні проти України, адже їх вже понад 145 тисяч.

Місцева влада повідомила, що вручення подарунків проводилося спільно з компанією "Ратимір". На її сайті вказано, що це "один із провідних російських брендів м'ясної продукції на Далекому Сході". Загалом компанія випускає ковбаси, сосиски, паштети, консерви та напівфабрикати.

І іншому регіоні родинам мертвих окупантів віддячують пельменями