Это произошло в российском городе Карачаево-Черкессии. Жена захватчика, воюющего в Украине, получила вместо дров два билета в цирк. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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В России жене оккупанта подарили билеты в цирк

Как оказалось, у жены террориста нет дома ни душа, ни ванны, а моется она в бане. Женщина живет вместе с двумя инвалидами первой группы и 10-летним ребёнком.

Сначала жене захватчика обещали привезти дрова, однако власти ей подарили всего два билета на цирковое представление. К тому же женщине сказали, что дров она может и не дождаться.

Глава сельсовета Сергей Корнев, подаривший Никифоряк вместо дров билеты в цирк, сказал, что дров, возможно, и не будет. В то же время глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов неоднократно отмечал, что помощь семьям мобилизованных – приоритетное направление действий региональных властей,

– отметили в росСМИ.

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