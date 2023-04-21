В четверг вечером, 20 апреля, в Белгороде на Западе России, было неспокойно. Прогремел мощный взрыв на улице Ватутина, затем информационные помойки вражеского государства начали писать о глубокой воронке в центре города, а еще некоторое время – появились сообщения об якобы не долетевшей до Харькова авиабомбе. Об этом информирует 24 Канал.

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"Отказалась лететь"

До сих пор все думали, что только российские мобики не хотят воевать против Украины за иллюзорные мечты своего диктатора. Вместе с тем уже можно смело констатировать, что даже оружие оккупантов приняло решение, что ей эта так называемая "СВО" вообще – ни при чем.

Вероятно, воздушная цель вылетела из Москвы и должна была атаковать Харьковщину. Однако, по всей видимости, что-то пошло не по плану.

Последствия падения бомбы в Белгороде: смотрите видео соцсетей

В то же время, в соцсетях пишут, что выполнять приказы "второй армии мира" отказалась именно российская бомба КАБ-500.

В воздушном пространстве рядом с Харьковской областью находились российские истребители. На Харьковщине была объявлена тревога. Вероятно, на Белгород упала КАБ, которую россияне лепили из ФАБ-500 с присущим им качеством.

– написал активист и блогер Сергей Стерненко.

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Обратите внимание! Также существовала версия, что это ВСУ ударили ракетой оперативно-тактического комплекса или беспилотником "Стриж" со взрывчаткой на борту по Белгороду. Однако вскоре это опровергли сами захватчики.

"Z-патриоты" не стали молчать: в минобороны "раскаялись"

Через некоторое время после этого "курьеза" вражеские провоенные телеграм-каналы начали сами писать, что эту воронку в Белгороде вызвала никакая не Украина, а сама Россия. Пропагандистские паблики проинформировали, что это выпала бомба из крыла самолета.

Очевидно, тогда в минобороны Роси поняли, что скрыть что-то бессмысленно и взяли ответственность на себя.

Вечером 20 апреля во время полета Су-34 ПКС над городом Белгородом произошел "нештатный спуск" авиационного снаряда,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что погибших в результате этого нет. Однако из сообщений в сети можно подытожить, что есть 20-метровая воронка в центре города.

Воронка после падения бомбы в Белгороде / Фото из вражеских телеграм-каналов

Добавим, что взрыв был настолько громким, что дрожали дома, вылетели окна из жилищ и даже одну машину забросило на крышу соседнего магазина.

Что известно о пострадавших