В четверг вечером, 20 апреля, в Белгороде на Западе России, было неспокойно. Прогремел мощный взрыв на улице Ватутина, затем информационные помойки вражеского государства начали писать о глубокой воронке в центре города, а еще некоторое время – появились сообщения об якобы не долетевшей до Харькова авиабомбе. Об этом информирует 24 Канал.
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"Отказалась лететь"
До сих пор все думали, что только российские мобики не хотят воевать против Украины за иллюзорные мечты своего диктатора. Вместе с тем уже можно смело констатировать, что даже оружие оккупантов приняло решение, что ей эта так называемая "СВО" вообще – ни при чем.
Вероятно, воздушная цель вылетела из Москвы и должна была атаковать Харьковщину. Однако, по всей видимости, что-то пошло не по плану.
Последствия падения бомбы в Белгороде: смотрите видео соцсетей
В то же время, в соцсетях пишут, что выполнять приказы "второй армии мира" отказалась именно российская бомба КАБ-500.
В воздушном пространстве рядом с Харьковской областью находились российские истребители. На Харьковщине была объявлена тревога. Вероятно, на Белгород упала КАБ, которую россияне лепили из ФАБ-500 с присущим им качеством.
– написал активист и блогер Сергей Стерненко.
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"Z-патриоты" не стали молчать: в минобороны "раскаялись"
Через некоторое время после этого "курьеза" вражеские провоенные телеграм-каналы начали сами писать, что эту воронку в Белгороде вызвала никакая не Украина, а сама Россия. Пропагандистские паблики проинформировали, что это выпала бомба из крыла самолета.
Очевидно, тогда в минобороны Роси поняли, что скрыть что-то бессмысленно и взяли ответственность на себя.
Вечером 20 апреля во время полета Су-34 ПКС над городом Белгородом произошел "нештатный спуск" авиационного снаряда,
– говорится в сообщении.
Кроме того, там отмечено, что погибших в результате этого нет. Однако из сообщений в сети можно подытожить, что есть 20-метровая воронка в центре города.
Воронка после падения бомбы в Белгороде / Фото из вражеских телеграм-каналов
Добавим, что взрыв был настолько громким, что дрожали дома, вылетели окна из жилищ и даже одну машину забросило на крышу соседнего магазина.
Что известно о пострадавших
- Как пишут СМИ России, по предварительным данным, двое пострадавших. Среди них – женщина с черепно-мозговой травмой средней степени тяжести и другая женщина.
- Стоит сказать, что вторая потерпевшая обошлась только синяками – ей была оказана помощь на месте.
- Также после взрыва началась эвакуация людей. Им предложили пожить определенное время в отелях.