Тимчасово окуповане Єнакієве розташоване в тилу ворога. Втім, 35 кілометрів – вже не так і далеко. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує 24 Канал.
До теми Зеленський уточнив, хто збив російський винищувач в районі Єнакієвого
Юрій Ігнат зазначив, що в перші тижні російської агресії наші захисники збивали по декілька таких літаків за день. Ворожі пілоти думали, що Повітряні сили вже знищені і їм нічого не зроблять. Однак, українські воїни довели протилежне.
Це були перші тижні агресії, але їх (літаків – 24 Канал) збивали доволі-таки багато. І зараз така, як то кажуть, жирна ціль, то для нас така знакова подія, тим паче, якщо ще й пілоти не вижили, це взагалі дуже добре,
– наголосив Ігнат.
Також речник зазначив, що треба привітати зенітників. Такі речі надихають, особливо коли бачиш візуалізацію, як реагують в Росії на ці речі, – це дуже гарний стимул.
Українські воїни вже знищили доволі-таки велику частину авіації Росії, втім, у ворога, на жаль, залишилося ще немало техніки. Річ у тім, що держава-агресорка є виробником цих літаків Су-34. Це двомісний винищувач-бомбардувальник. Раніше був Су-24, на його заміну прийшов Су-34 нового покоління.
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Що відомо про збиття російського Су-34
- 3 березня українські зенітники збили ворожий винищувач-бомбардувальник біля тимчасово окупованого Єнакієвого в Донецькій області. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що один пілот загинув, інший – готується скласти йому компанію.
- Російські загарбники згодом підтвердили втрату свого літака. Ба більше, у мережі оприлюднили відео з місця падіння. Українські воїни перетворили російський Су-34 на купку сміття. Фото та відео можна переглянути тут.
- Володимир Зеленський зазначив, що літак противника збили бійці Нікопольського зенітного ракетного полку.
- За інформацією повітряного командування "Схід", вартість збитого літака окупантів складає 36 мільйонів доларів.
- За допомогою Су-34 на початку березня 2022-го росіяни скидали фугасні бомби на Україну.