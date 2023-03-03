На оприлюдненому відео те, у що перетворили наші воїни російський Су-34, – купка брухту. Про це з посиланням на росЗМІ повідомляє 24 Канал.

До теми Один пілот загинув, інший "готується": ЗСУ підтвердили збиття російського Су-34 біля Єнакієво

Росіяни показали розтрощений вщент літак. Ба більше, знову вигадують байки, нібито з пілотами все гаразд. Буцімто вони катапультувалися і приземлилися в Шахтарському районі.

Зауважимо, що на оприлюднених відео видно сильний дим та навіть вогонь.

Зверніть увагу! У Повітряних Силах повідомили, що один з пілотів уже загинув, а другий готується скласти йому компанію.

Перші кадри зі збитим українськими воїнами Су-34: дивіться відео

Рештки літака продовжуть горіти / дивіться відео

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