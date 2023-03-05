Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины переполнены тяжелоранеными, их эвакуация для лечения на территории России почти не осуществляется.

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Некоторые подразделения врага отказываются воевать

Она отметила, что это делается с целью утаивания сведений о количестве умерших от ран, их учет ведется исключительно российскими военными медиками.

По ее словам, информация о реальных потерях россиян быстро распространяется среди военнослужащих и деморализует личный состав противника.

В частности, приданный на усиление 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России добровольческий казачий отряд отказывается участвовать в наступлении и выполнять приказы некомпетентного командования,

– отметила Маляр.

Маляр добавила, что подобная тенденция наблюдается и в других подразделениях противника.

Поэтому в связи с этим командование российских оккупационных войск активизировало проведение мер принудительного и карательного характера, пытаясь улучшить состояние военной дисциплины и предотвратить случаи массового покидания районов ведения боевых действий, отметила Маляр.

Чем недовольны "казачьи батальоны"

В Генштабы ВСУ рассказали, что российская оккупационная армия теряет контроль на поле боя над так называемыми "казачьими батальонами". Так, в районе Угледара выполняет задание вражеский казачий батальон "Степь/Тигр".

Как оказалось, командование этого батальона очень недовольно руководством вооруженных сил России. Также они пренебрегают взаимодействием с подразделениями русской оккупационной армии.