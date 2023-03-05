К тому же оккупанты теряют контроль на фронте над "казачьими батальонами". Поэтому ситуация в российской армии очень напряженная.

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Чем недовольны "казачьи батальоны" оккупантов

В Генштабе ВСУ рассказали, что российская оккупационная армия теряет контроль на поле боя над так называемыми "казачьими батальонами". Так, в районе Угледара выполняет задание вражеский казачий батальон "Степь/Тигр".

Как оказалось, командование этого батальона очень недовольно руководством вооруженных сил России. Также они пренебрегают взаимодействием с подразделениями российской оккупационной армии.

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