К тому же оккупанты теряют контроль на фронте над "казачьими батальонами". Поэтому ситуация в российской армии очень напряженная.
Кстати России не хватает регулярных войск: в Луганской области появились псевдоказаки
Чем недовольны "казачьи батальоны" оккупантов
В Генштабе ВСУ рассказали, что российская оккупационная армия теряет контроль на поле боя над так называемыми "казачьими батальонами". Так, в районе Угледара выполняет задание вражеский казачий батальон "Степь/Тигр".
Как оказалось, командование этого батальона очень недовольно руководством вооруженных сил России. Также они пренебрегают взаимодействием с подразделениями российской оккупационной армии.
Какая ситуация на фронте: последние новости
- По состоянию на 5 марта угроза нанесения Россией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.
- К тому же враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
- За прошедшие сутки украинские защитники отбили более 130 атак захватчиков по указанным направлениям.
- Авиация Сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам, 1 – по боеприпасам противника и 1 – по автомобильному мосту.
- Также наши защитники сбили 4 разведывательных и ударных БПЛА разных типов.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 района сосредоточения противника, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, а также 2 станции РЭБ врага.
- Кстати, за прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения.