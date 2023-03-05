К тому же оккупанты теряют контроль на фронте над "казачьими батальонами". Поэтому ситуация в российской армии очень напряженная.

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Чем недовольны "казачьи батальоны" оккупантов

В Генштабе ВСУ рассказали, что российская оккупационная армия теряет контроль на поле боя над так называемыми "казачьими батальонами". Так, в районе Угледара выполняет задание вражеский казачий батальон "Степь/Тигр".

Как оказалось, командование этого батальона очень недовольно руководством вооруженных сил России. Также они пренебрегают взаимодействием с подразделениями российской оккупационной армии.

Какая ситуация на фронте: последние новости

  • По состоянию на 5 марта угроза нанесения Россией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.
  • К тому же враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
  • За прошедшие сутки украинские защитники отбили более 130 атак захватчиков по указанным направлениям.
  • Авиация Сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам, 1 – по боеприпасам противника и 1 – по автомобильному мосту.
  • Также наши защитники сбили 4 разведывательных и ударных БПЛА разных типов.
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 района сосредоточения противника, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, а также 2 станции РЭБ врага.
  • Кстати, за прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения.