По информации местных источников аналитического отдела ГИ "Правое Дело", "казаки" будут задействованы в обеспечении общественного порядка и охране объектов инфраструктуры на временно оккупированных территориях Луганской области.

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Что известно об отряде

Возглавляет подразделение атаман первого отдела "Оренбургского казачьего войска" Сергей Слепов. Общая численность отряда – до 70 человек.

На сегодняшний день на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей находятся "казачьи" формирования из России общей численностью от 2 тысяч человек.

В настоящее время зафиксировано присутствие "казаков" полка им. атамана Платова и 2-го кубанского батальона им. атамана Чепиги. "Кубанский батальон" отправился из Краснодара в Украину 26 апреля. Общая численность воюющих в Украине отрядов "кубанских казаков" составляет до 400 человек.

Также зафиксировано прибытие из России на территорию временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей "казачьих" подразделений "Дон" и "Таврида".

В настоящее время сводный отряд "Дон" передислоцирован в Изюмский район Харьковской области. Кроме того, в составе российских оккупационных войск на территории Украины зафиксировано присутствие отдельных подразделений 239 гвардейского танкового, орденов Суворова, Кутузова, Александра Невского Оренбургского казачьего полка – тактического формирования сухопутных войск вооруженных сил российской федерации. Условное наименование – воинская часть №89547 (в/ч 89547).

Военная часть № 89547 состоит в составе 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО, место постоянной дислокации: г. Чебаркуль.

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Потери россиян

По информации Генштаба ВСУ, 10 марта 2022 года в ходе боевых действий в Броварском районе Киевской области полк и дивизия понесли большие потери среди личного состава и техники. Кроме того, был убит командир полка полковник А. Захаров.

Россия прислала "казаков" на Луганщину / Фото предоставлено автором

Стоит отметить, что так называемые "казачьи" формирования Дона, Терека, Кубани и Крыма вошли в боевой резерв страны-оккупанта. В свое время соответствующее "соглашение" было подписано в штабе южного военного округа.

Согласно его пунктам, количество "казаков" в мобилизационном резерве должно составлять не менее 50 процентов от общей численности "казаков", которые отвечают установленным требованиям. В настоящее время на военном учете в пределах указанного округа находятся более 44 тысяч "казаков".

Как сообщалось ранее, недостаток личного состава оккупационных войск кремль пытается компенсировать участниками "казачьих" формирований, частных военных кампаний и принудительно мобилизованными жителями временно оккупированных территорий Луганщины и Донбасса.

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