До того ж окупанти втрачають контроль на фронті над "козачими батальйонами". Тому ситуація у російській армії дуже напружена.

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Чим незадоволені "козачі батальйони" окупантів

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російська окупаційна армія втрачає контроль на полі бою над так званими "козачими батальйонами". Так, у районі Вугледара виконує завдання ворожий козачий батальйон "Степ/Тигр".

Як виявилось, командування цього батальйону вкрай незадоволене керівництвом збройних сил Росії. Також вони нехтують взаємодією з підрозділами російської окупаційної армії.

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