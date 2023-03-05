Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що медичні заклади на тимчасово окупованій території України переповнені важкопораненими, їх евакуація для лікування на території Росії майже не здійснюється.

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Деякі підрозділи ворога відмовляються воювати

Вона зазначила, що це робиться з метою приховування відомостей про кількість померлих від ран, їх облік ведеться виключно російськими військовими медиками.

За її словами, інформація про реальні втрати росіян швидко розповсюджується серед військовослужбовців та деморалізує особовий склад противника.

Зокрема, приданий на посилення 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії добровольчий козачий загін відмовляється брати участь у наступі і виконувати накази некомпетентного командування,

– зазначила Маляр.

Маляр додала, що така тенденція спостерігається і в інших підрозділах противника.

Тому у зв'язку з цим командування російських окупаційних військ активізувало проведення заходів примусового та карального характеру, намагаючись покращити стан військової дисципліни та запобігти випадкам масового залишення районів ведення бойових дій, зазначила Маляр.

Чим незадоволені "козачі батальйони"

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російська окупаційна армія втрачає контроль на полі бою над так званими "козачими батальйонами". Так, у районі Вугледара виконує завдання ворожий козачий батальйон "Степ/Тигр".

Як виявилось, командування цього батальйону вкрай незадоволене керівництвом збройних сил Росії. Також вони нехтують взаємодією з підрозділами російської окупаційної армії.