Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули вже 153 120 загарбників. Однак зауважимо, що це не остаточні дані, оскільки підрахунок ускладнюють інтенсивні бойові дії.
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Ворог втрачає також техніку
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- танків – 3414 (+5),
- бойових броньованих машин – 6692 (+9),
- артилерійських систем – 2426 (+12),
- РСЗВ – 488 (+1),
- засобів ППО – 248 (+1),
- літаків – 302 (+0),
- гелікоптерів – 289 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2071 (+5),
- крилатих ракет – 873 (+0),
- кораблів/катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5299 (+10),
- спеціальної техніки – 232 (+2).
Актуальні втрати окупантів / Генштаб ЗСУ
ЗСУ потужно нищать загарбників
- Станом на ранок 5 березня наша авіація за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах, 1 – по складу боєприпасів противника та 1 – по автомобільному мосту.
- До того ж наші захисники збили 4 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів.
- Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 райони зосередження противника, 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, а також 2 станції РЕБ ворога.
- Напередодні стало відомо, що наші гвардійці знищили машини, скидаючи боєприпаси з БпЛА. Вони влучили у зенітний ракетний комплекс "Тор М1", а також російську інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие". А ще вдалося знищити БМ-21 "Град" та дві 2С1 "Гвоздика".
- Нещодавно Збройні Сили України знищили чотири катери окупантів, які були підготовлені для диверсійно-розвідувальних груп. Наші військові завдали втрат ворогу в районі Кінбурнської коси.
- Також загарбники втратили два катери та дві диверсійно-розвідувальні групи.
- А біля Бахмута ЗСУ ліквідували групу загарбників. Дрон навів артилерію, в результаті майже вся штурмова група була "достроково демобілізована". Успішну роботу виконали бійці 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.