Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули вже 153 120 загарбників. Однак зауважимо, що це не остаточні дані, оскільки підрахунок ускладнюють інтенсивні бойові дії.

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Ворог втрачає також техніку

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

танків – 3414 (+5),

бойових броньованих машин – 6692 (+9),

артилерійських систем – 2426 (+12),

РСЗВ – 488 (+1),

засобів ППО – 248 (+1),

літаків – 302 (+0),

гелікоптерів – 289 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2071 (+5),

крилатих ракет – 873 (+0),

кораблів/катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 5299 (+10),

спеціальної техніки – 232 (+2).



Актуальні втрати окупантів / Генштаб ЗСУ

ЗСУ потужно нищать загарбників