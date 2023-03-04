Тільки за минулу добу на концерт Кобзона свої квитки отримали 820 окупантів. Крім того, ворог зазнає серйозних втрат у техніці.

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Актуальна статистика втрат ворога

З 24 лютого 2022-го по 4 березня 2023 року російські війська втратили:

  • танків – 3 409 (+4);
  • бойових броньованих машин – 6 683 (+10);
  • артилерійських систем – 2 414 (+12);
  • РСЗВ – 487 (+3);
  • засобів ППО – 247 (+0);
  • літаків – 302 (+1);
  • гелікоптерів – 289 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 066 (+5);
  • крилатих ракет – 873 (+0);
  • кораблів/катерів – 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 289 (+8);
  • спеціальної техніки – 230 (+0).