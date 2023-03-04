Тільки за минулу добу на концерт Кобзона свої квитки отримали 820 окупантів. Крім того, ворог зазнає серйозних втрат у техніці.
Дивіться також Зеленський уточнив, хто збив російський винищувач в районі Єнакієвого
Актуальна статистика втрат ворога
З 24 лютого 2022-го по 4 березня 2023 року російські війська втратили:
- танків – 3 409 (+4);
- бойових броньованих машин – 6 683 (+10);
- артилерійських систем – 2 414 (+12);
- РСЗВ – 487 (+3);
- засобів ППО – 247 (+0);
- літаків – 302 (+1);
- гелікоптерів – 289 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 066 (+5);
- крилатих ракет – 873 (+0);
- кораблів/катерів – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 289 (+8);
- спеціальної техніки – 230 (+0).