Тільки за минулу добу на концерт Кобзона свої квитки отримали 820 окупантів. Крім того, ворог зазнає серйозних втрат у техніці.

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Актуальна статистика втрат ворога

З 24 лютого 2022-го по 4 березня 2023 року російські війська втратили: