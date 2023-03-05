Для того, щоб завдати чергових втрат ворогові, нашим військовим спочатку потрібно було здійснити розвідку. Після цього вже настав час відплати. Зауважимо, що разом з "Земледелием" знищили й інші машини.

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Техніки у ворога стає менше

Як зазначають у Національній гвардії України, наші гвардійці знищили машини, скидаючи боєприпаси з БпЛА. Вони влучили у зенітний ракетний комплекс "Тор М1", а також російську інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие". А ще вдалося знищити БМ-21 "Град" та дві 2С1 "Гвоздика".

Нацгвардійці знищили машину мінування "Земледелие": дивіться відео

Чим небезпечне "Земледелие"

Як зазначають у Defense Express, окупанти від початку повномасштабного вторгнення використовують "Земледелие". І лиш тепер виникла можливість задокументувати знищення цієї машини. Водночас складно визначити, наскільки активно ворог використовує відповідну установку.

Якщо ж говорити про її роботу, то цими машинами загарбники підступно "засіювали" мінами Харківщину у березні 2022 року. Також у грудні "Земледелие" використовували на Запорізькому напрямку. Цікаво, що машина нова. Попередні випробування цієї системи завершили у 2022 році. Того ж року її публічно продемонстрували.

Її основна задача – створення мінних полів. Вона здатна "засіювати" мінами все навколо у радіусі від 5 до 15 кілометрів. Для цього вона відстрілює 122-міліметрові реактивні снаряди. На одній машині міститься по два блоки з 25 напрямними. Особливість системи у можливості створювати мінні поля різної складності. Як хизуються самі окупанти, мовиться навіть про варіанти з проходами для свого ж війська.

На фоні цього варто пригадати втрати ворога у війні проти України. Наразі маємо статистику станом на ранок 4 березня.

Уже понад 150 тисяч окупантів