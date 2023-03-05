Для того чтобы нанести очередных потерь врагу, нашим военным сначала нужно было осуществить разведку. После этого уже пришло время возмездия. Заметим, что вместе с "Земледелием" уничтожили и другие машины.

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Техники у врага становится меньше

Как отмечают в Национальной гвардии Украины, наши гвардейцы уничтожили машины, сбрасывая боеприпасы из БПЛА. Они попали в зенитный ракетный комплекс "Тор М1", а также российскую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие". А еще удалось уничтожить БМ-21 "Град" и две 2С1 "Гвоздика".

Нацгвардейцы уничтожили машину минирования "Земледелие": смотрите видео

Чем опасно "Земледелие"

Как отмечают в Defense Express, оккупанты с начала полномасштабного вторжения используют "Земледелие". И только теперь появилась возможность задокументировать уничтожение этой машины. В то же время, сложно определить, насколько активно враг использует соответствующую установку.

Если же говорить о ее работе, то этими машинами захватчики коварно "засеяли" минами Харьковщину в марте 2022 года. Также в декабре "Земледелие" использовали в Запорожском направлении. Любопытно, что машина новая. Предыдущие испытания этой системы были завершены в 2022 году. В том же году его публично продемонстрировали.

Ее основная задача – создание минных полей. Она способна "засеивать" минами все вокруг в радиусе от 5 до 15 километров. Для этого она отстреливает 122-миллиметровые реактивные снаряды. На одной машине помещается по два блока с 25 направляющими. Особенность системы в возможности создавать минные поля разной сложности. Как кичатся сами оккупанты, говорится даже о вариантах с проходами для своего же войска.

На фоне этого следует вспомнить потери врага в войне против Украины. Сейчас у нас статистика по состоянию на утро 4 марта.

Уже более 150 тысяч оккупантов