Для того чтобы нанести очередных потерь врагу, нашим военным сначала нужно было осуществить разведку. После этого уже пришло время возмездия. Заметим, что вместе с "Земледелием" уничтожили и другие машины.
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Техники у врага становится меньше
Как отмечают в Национальной гвардии Украины, наши гвардейцы уничтожили машины, сбрасывая боеприпасы из БПЛА. Они попали в зенитный ракетный комплекс "Тор М1", а также российскую инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие". А еще удалось уничтожить БМ-21 "Град" и две 2С1 "Гвоздика".
Нацгвардейцы уничтожили машину минирования "Земледелие": смотрите видео
Чем опасно "Земледелие"
Как отмечают в Defense Express, оккупанты с начала полномасштабного вторжения используют "Земледелие". И только теперь появилась возможность задокументировать уничтожение этой машины. В то же время, сложно определить, насколько активно враг использует соответствующую установку.
Если же говорить о ее работе, то этими машинами захватчики коварно "засеяли" минами Харьковщину в марте 2022 года. Также в декабре "Земледелие" использовали в Запорожском направлении. Любопытно, что машина новая. Предыдущие испытания этой системы были завершены в 2022 году. В том же году его публично продемонстрировали.
Ее основная задача – создание минных полей. Она способна "засеивать" минами все вокруг в радиусе от 5 до 15 километров. Для этого она отстреливает 122-миллиметровые реактивные снаряды. На одной машине помещается по два блока с 25 направляющими. Особенность системы в возможности создавать минные поля разной сложности. Как кичатся сами оккупанты, говорится даже о вариантах с проходами для своего же войска.
На фоне этого следует вспомнить потери врага в войне против Украины. Сейчас у нас статистика по состоянию на утро 4 марта.
Уже более 150 тысяч оккупантов
- С начала полномасштабного вторжения на тот свет удалось отправить 152 190 российских захватчиков. Заметим, что эта цифра приблизительна, ведь точно подсчитать потери в зонах активных боевых действий просто невозможно.
- Также в металлолом удалось превратить 3 409 танков, 6 683 боевых бронированных машин, 2 414 артиллерийские системы, 487 РСЗО, 247 средств ПВО, 302 самолета и 289 вертолетов.
- На балансе "второй армии мира" теперь еще и на 2066 БпЛА оперативно-тактического уровня, 873 крылатые ракеты, 18 судов, 5289 автомобилей и автоцистерн и 230 единиц спецтехники меньше.