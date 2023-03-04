Эту "печальную" историю рассказывают российские телеграмм-каналы. 24 Канал. Инцидент произошел еще в декабре прошлого года.

Интересно Пограничники приземлили дрон кафиров, на который он снял себя и позицию россиян

"Развлеклись" в поезде под резню

16 декабря 2022 года из российского Ульяновска отправился военный эшелон с оккупантами, которые должны отправиться на фронт в Украину. И вдруг двое мобилизованных – 32-летний Александр Бурмистров и 21-летний Никита Данилов – решили, что ехать долго и далеко, так что стоит как-то развлечься.

Мобилизированные выбрали для "веселья" наркотики. Оба выкурили синтетические наркотики, приняли порошок и это все происходило на фоне употребления алкоголя.

Александр от передозировки умер сразу. Однако его тело нашли только утром, потому что всю ночь командование было занято соседним вагоном, где проходила резня. Интересно, что этот инцидент тщательно скрывают, поэтому имена мятежников и погибших и их количество неизвестно.

Никита же впал в кому. Его выгрузили из эшелона и отправили в больницу в Самарской области, где он скончался спустя несколько часов.

Александра похоронили 22 декабря, а Никиту через неделю. У последнего остались жена и двое детей, которым, вероятно, будут рассказывать, как "отец-герой" ехал "Россию защищать". Но не доехал.

Тем временем на Харьковщине оккупант случайно издал свои позиции

В Харьковской области пограничники приземлили вражеский дрон, который оккупанты запустили для разведки украинских позиций. В распоряжении бойцов Госпогранслужбы оказались кадры, на которых видны и самого оператора российского дрона и враждебные позиции.

Таким образом, оккупант помог нашим воинам в выявлении враждебных позиций.