Российский дрон украинский пограничники приземлили в Харьковской области. Оккупанты запустили его, чтобы разведывать украинские позиции, но что-то пошло не так.

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Россиянин "сжег" свои позиции

Российский оператор дрона-разведчика, запуская беспилотник, четко зафиксировал местоположение своих позиций. После приземления дрона украинскими пограничниками наши воины получили кадры с локацией захватчиков. Лицо неудачника-оператора на этом видео нужно видеть.

На видеокамеру оккупант-дроновод снял себя и место запуска беспилотника. Из полученных кадров пограничники вычислили расположение позиций врага,

– подписали в Госпогранслужбе.

Российский дрон запечатлел российские позиции: смотрите видео

Потери врага

Что было дальше после обнаружения враждебных позиций с помощью российского дрона – пока загадка, которую Госпогранслужба не спешит раскрывать. Однако будем надеяться, что горе-оператор помог нашим воинам пополнить статистику потерь врага от Генштаба ВСУ.

По состоянию на 4 марта 2023 года с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла: