Российский дрон украинский пограничники приземлили в Харьковской области. Оккупанты запустили его, чтобы разведывать украинские позиции, но что-то пошло не так.
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Россиянин "сжег" свои позиции
Российский оператор дрона-разведчика, запуская беспилотник, четко зафиксировал местоположение своих позиций. После приземления дрона украинскими пограничниками наши воины получили кадры с локацией захватчиков. Лицо неудачника-оператора на этом видео нужно видеть.
На видеокамеру оккупант-дроновод снял себя и место запуска беспилотника. Из полученных кадров пограничники вычислили расположение позиций врага,
– подписали в Госпогранслужбе.
Российский дрон запечатлел российские позиции: смотрите видео
Потери врага
Что было дальше после обнаружения враждебных позиций с помощью российского дрона – пока загадка, которую Госпогранслужба не спешит раскрывать. Однако будем надеяться, что горе-оператор помог нашим воинам пополнить статистику потерь врага от Генштаба ВСУ.
По состоянию на 4 марта 2023 года с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- около 152 190 захватчиков;
- 3409 танков;
- 6683 боевых бронированных машин;
- 2 414 артиллерийских систем;
- 487 реактивных систем залпового огня;
- 247 средств ПВО;
- 302 самолета;
- 289 вертолетов;
- 2066 беспилотников оперативно-тактического уровня;
- 873 крылатые ракеты;
- 18 кораблей и катеров;
- 5 289 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 230 единиц специальной техники.