Російський дрон український прикордонники приземлили на Харківщині. Окупанти запустили його, щоб розвідувати українські позиції, але щось пішло не так.

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Росіянин "спалив" свої позиції

Російський оператор дрона-розвідника запускаючи безпілотник чітко зафіксував місце розташування своїх позицій. Після приземлення дрона українськими прикордонниками, наші воїни отримали кадри з локацією загарбників. Обличчя невдахи-оператора на цьому відео потрібно бачити.

На відеокамеру окупант-дроновод зняв себе та місце запуску безпілотника. З отриманих кадрів прикордонники вирахували розташування позицій ворога,
– підписали в Держприкордонслужбі.

Російський дрон зафільмував російські позиції: дивіться відео

Втрати ворога

Що було далі після виявлення ворожих позицій за допомогою російського дрона – поки що загадка, яку Держприкордонслужба не спішить розкривати. Однак будемо сподіватися, що горе-оператор допоміг нашим воїнам поповнити статистику втрат ворога від Генштабу ЗСУ.

Станом на 4 березня 2023 року від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

  • близько 152 190 загарбників;
  • 3 409 танків;
  • 6 683 бойових броньованих машин;
  • 2 414 артилерійських систем;
  • 487 реактивних систем залпового вогню;
  • 247 засобів ППО;
  • 302 літаки;
  • 289 гелікоптерів;
  • 2 066 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
  • 873 крилаті ракети;
  • 18 кораблів та катерів;
  • 5 289 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 230 одиниць спеціальної техніки.